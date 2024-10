Banken in Nordamerika, Europa und Asien wollen die Konnektivität von Swift für Live-Tests digitaler Vermögens- und Währungstransaktionennutzen, da innovative Anwendungen mit zunehmendem Tempo von der experimentellen in die reale Phase übergehen

Die Tests erfolgen im Anschluss an eine bahnbrechende Zusammenarbeit mit Dutzenden von Finanzinstitutionen, bei denen die Fähigkeit von Swift zur Verbindung mehrerer digitaler Netzwerke, Technologien und Asset-Klassen bereits nachgewiesen wurde.

Zentral- und Handelsbanken werden mithilfe des Swift-Netzwerks in der Lage sein, Testtransaktionen mit digitalen Währungen und Vermögenswerten durchzuführen. In umfangreichen Pilotversuchen soll nachgewiesen werden, dass die Genossenschaft den Fluss unterschiedlicher Wertformen zwischen mehr als vier Milliarden Konten in 200 Ländern und Gebieten erleichtern kann.

Swift hat bereits erfolgreich gezeigt, dass es den Transfer tokenisierter Werte über öffentliche und private Blockchains durchführen, digitales Zentralbankgeld (CBDC) global vernetzen und mehrere digitale Vermögenswert- und Bargeldnetzwerke miteinander integrieren kann. Die neuen Tests sollen ermitteln, wie Swift seiner Gemeinschaft von Finanzinstitutionen ein einziges Zugangsfenster zu mehreren digitalen Asset-Klassen und Währungen eröffnen und damit den Weg zu einer nahtlosen Integration in das breitere Finanzsystem ebnen kann. Die ersten Anwendungsfälle sollen sich auf Zahlungen, Devisen, Wertpapiere und Handel konzentrieren, um Multi-Ledger Delivery-versus-Payment (DvP) und Payment-versus-Payment (PvP) Transaktionen zu ermöglichen.

Aktuellen Zahlen der Branche ist zu entnehmen, dass derzeit 134 Länder CBDCs erkunden1, und der Markt für tokenisierte Vermögenswerte wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich einen Umfang von 16 Billionen USD erreichen2. Das rapide Wachstum unvernetzter Plattformen und Technologien hat jedoch zu einem zunehmend fragmentierten Umfeld geführt, das ein komplexes Netz "digitaler Inseln" schafft und eine erhebliche Barriere für den weltweiten Einsatz darstellt. Die mit Swift durchgeführten Tests sollen die einzigartige Position der Genossenschaft im Mittelpunkt des Finanzsystems nutzen, um diese verschiedenen Netzwerke miteinander und mit bestehenden Papierwährungen zu verlinken. Damit würde die globale Gemeinschaft in die Lage versetzt, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten und Währungen neben herkömmlichen Wertformen auf der bestehenden Infrastruktur nahtlos durchzuführen.

Anfang des Monats wurde Swift zum Teilnehmer von Project Agorá, einem Projekt der Bank for International Settlements, ernannt, mit dem die Integration tokenisierter Einlagen bei Handelsbanken und tokenisierter Großhandels-CBDCs auf einer vereinheitlichten Plattform erkundet werden soll.

Tom Zschach, Chief Innovation Officer, Swift, erklärte dazu: "Wenn digitale Vermögenswerte und Währungen auf globaler Ebene erfolgreich sein sollen, ist es unerlässlich, dass sie nahtlos neben herkömmlichen Geldformen koexistieren können. Mit der gewaltigen globalen Reichweite von Swift sind wir in der einzigartigen Lage, die Lücke zwischen aufstrebenden und etablierten Wertformen überbrücken zu können. Darum konzentrieren wir uns nun darauf, dies in der realen Welt in generell genutzten Anwendungen zu demonstrieren. Wenn neue Wertformen entstehen, wollen wir unserer Gemeinschaft weiterhin die Fähigkeit anbieten, Transaktionen aller Arten von Vermögenswerten durchzuführen und zu verfolgen und zwar auf derselben sicheren und robusten Infrastruktur, die heute ein integraler Bestandteil ihres Betriebs ist."

