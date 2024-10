Wien (ots) -Die Oper des Komponisten Antonio Salieri setzte sich in der Kategorie "Wiederentdecktes Werk" gegen internationale Mitbewerber durch.Das MusikTheater an der Wien wurde bei der diesjährigen Verleihung der International Opera Awards in der Kategorie "Rediscovered Work" ausgezeichnet. Den renommierten Preis, der als Oscar der Opernszene gilt, erhielt die Komische Oper Cublai, gran kan de' Tartari von Antonio Salieri (Libretto von Giambattista Casti) aus dem Jahr 1786, die am 4. April 2024 im MusikTheater an der Wien Weltpremiere feierte.Programm- und Castingdirektor Peter Heilker bekam gestern bei der feierlichen Verleihung im Prinzregententheater in München den Preis von Bestsellerautorin Donna Leon überreicht.Auf der Ausweichbühne des MusikTheaters an der Wien, der Halle E im MuseumsQuartier, war ein hochkarätiges Sänger*innenensemble zu erleben u.a. mit Carlo Lepore (Kublai), Alasdair Kent (Timur), Marie Lys (Alzima) und Leon Košavic (Posega) sowie Christoph Wagner-Trenkwitz als Salieri. Begleitet wurden sie vom renommierten Barockensemble Les Talens Lyriques unter der Leitung von Christophe Rousset, der sich seit vielen Jahren für die Musik Antonio Salieris einsetzt und die italienische Originalfassung einstudierte. Regisseur Martin G. Berger spürte in seiner Inszenierung der Frage nach Tradition und Transformation nach.Pressekontakt:MusikTheater an der WienMag. Andrea GruberTelefon: 0066488536585E-Mail: andrea.gruber@vbw.atOriginal-Content von: Vereinigte Bühnen Wien - Opernintendanz, Theater an der Wien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174243/5878450