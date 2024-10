Zürich (ots) -Wer kennt ihn nicht, den Winterhilfe-Stern, den Schülerinnen und Schüler in der ganzen Schweiz jeweils in den Oktober-Tagen verkaufen? So sammeln sie Spenden für die Winterhilfe und machen darauf aufmerksam, dass Armut auch in der Schweiz ein Thema ist. Denn gemäss Bundesamt für Statistik sind aktuell 702'000 Menschen in unserem Land von Einkommensarmut betroffen.Die Winterhilfe unterstützt Familien, Singles und Paare mit punktuellen Leistungen, z.B. für Gesundheitskosten und ermöglicht benachteiligten Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.Aus der Region für die Region - Die Winterhilfe sammelt für Armutsbetroffene in der SchweizAktuell verschicken die Geschäftsstellen der Winterhilfe in allen Kantonen ihre Spendenaufrufe. Der Ertrag kommt armutsbetroffenen Menschen in finanziellen Notsituationen in der entsprechenden Region zugute. Menschen, die durch das Netz der Sozialhilfe fallen und unsere Hilfe brauchen.Danke, dass Sie die Arbeit der Winterhilfe mit einem Beitrag unterstützen und dafür sorgen, dass der Winterhilfe-Stern für alle leuchtet! Übrigens: Den Winterhilfe-Stern können Sie auf bestellen bei: medien@winterhilfe.ch.Pressekontakt:Winterhilfe Schweiz, Esther Güdel, Kommunikation, esther.guedel@winterhilfe.ch, Tel. 044 269 40 51Original-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100923861