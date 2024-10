News von Trading-Treff.de In diesem Artikel wird der VDAX genau erklärt mit Schwellenwerten und der Wirkung auf die Börse. Was ist beim VDAX Trading zu beachten? Der VDAX, den wir als Volatilitätsindex des Deutschen Aktienindex (DAX) kennen, misst die erwartete Schwankungsbreite des DAX in den nächsten 30 Tagen. Dieser Index basiert auf den Optionspreisen des DAX und gibt an, wie hoch die zukünftige Volatilität eingeschätzt wird. So lautet eine erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...