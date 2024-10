Die Covestro-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Chemiekonzern steht im Mittelpunkt einer potenziellen Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das konkrete Angebot von 62 Euro je Aktie hat den Kurs in Richtung des 52-Wochen-Hochs von 58,28 Euro getrieben. Aktuell notiert die Aktie bei 58,20 Euro, was einem Anstieg von 30,58 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief entspricht. Die Verhandlungen laufen seit Juni, und Covestro unterstützt das Vorhaben von Adnoc, mindestens 50 Prozent plus eine Aktie zu erwerben.

Analysten bewerten die Entwicklung

Das Analysehaus Jefferies hat seine Einschätzung für Covestro von "Buy" auf "Hold" angepasst, behält jedoch das Kursziel von 62 Euro bei. Experten sehen das Ende des Übernahmeprozesses in Sicht und prognostizieren spannende Entwicklungen für die Aktionäre. Trotz eines Rückgangs des Quartalsumsatzes um 0,81 Prozent auf 3,69 Milliarden Euro bleibt die Aufmerksamkeit der Investoren auf den möglichen Abschluss der Übernahme gerichtet.

