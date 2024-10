Wien (ots) -Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) freuen sich, die Veröffentlichung des Wimmelbuchs Ab ins Musiktheater! bekannt zu geben. Dieses Buch lädt Leser*innen jeden Alters ein, die facettenreiche Welt von Oper, Musical und Operette zu entdecken.Ab ins Musiktheater! zeigt auf bunten Seiten eine Vielzahl von Szenen, die das Leben auf und hinter der Bühne lebendig werden lassen. Sänger*innen und Schauspieler*innen präsentieren sich inmitten von Bühnenbildern, während im Orchestergraben musiziert wird und hinter den Kulissen Vorbereitungen für die nächste Aufführung getroffen werden.Das Wimmelbuch bietet eine anschauliche Einführung in die Abläufe von der ersten Probe bis zur Premiere. Leser*innen können humorvolle Momente, typische Theaterszenen und beliebte Charaktere aus der Welt des Musiktheaters erkunden.Basierend auf einer Idee der VBW und unterstützt von den kreativen Beiträgen aller Mitarbeiter*innen, wurde das Buch von Lisa Manneh liebevoll gestaltet.Ab ins Musiktheater! ist ab dem 3. Oktober in den Verkaufsstellen der Vereinigten Bühnen Wien sowie ab dem 8. Oktober im gut sortierten Buchhandel erhältlich. Diese Publikation entsteht in Kooperation mit dem Tyrolia Verlag.Pressekontakt:Mag.a Sabine Siegert-BergVereinigte Bühnen WienLeitung UnternehmenskommunikationT: +43 1 588 30 1531E: sabine.siegert-berg@vbw.atOriginal-Content von: Vereinigte Bühnen Wien GesmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117627/5878465