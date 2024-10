Wien, Berlin, Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) -Mit über 600 Teilnehmer:innen aus führenden Unternehmen war das Strategische Partnertreffen 2024 in Wien ein dynamisches Zentrum für Einblicke, bahnbrechende Diskussionen und zukunftsweisende Innovationen in den Bereichen GPM, EA und GRC. Dabei wurde gezeigt, wie die Kernprodukte der BOC Group verlässliche Informationen nutzen, um die Transformation und den Erfolg von Unternehmen auf globaler Ebene zu fördern.Die BOC Group, der weltweit führende Anbieter von Unternehmensmodellierungssoftware, veranstaltete am 12. und 13. September das 21. Strategische Partnertreffen im renommierten Schloss Schönbrunn in Wien und brachte dabei Branchenführer und Visionäre für ein beeindruckendes Konferenzerlebnis zusammen.Die Konferenz wurde mit einer Keynote des Vorstands der BOC Group eröffnet, die die Vorteile der Integration von ADONIS, ADOIT und ADOGRC hervorhob, um verlässliche GPM-, EA- und GRC-Informationen für fundierte Entscheidungen nutzen zu können. Kunden wie Allianz, Cisco, Estée Lauder und Coca-Cola berichteten über ihre Erfolgsgeschichten aus der Praxis, die zeigen, wie die Produkte der BOC Group ihre Abläufe umgestalten und die Geschäftsergebnisse verbessern.Zu den Highlights zählten Boo Squires von der Allianz UK, die darüber erzählte, wie ADONIS den operativen Erfolg des Unternehmens durch eine dynamische Prozess-Community gefördert hat, und Elmar Els von Coca-Cola Beverages Africa, der darlegte, wie ADONIS und ADOIT dabei halfen, die Unternehmensarchitektur zu etablieren und Geschäftstrends mit strategischen Prioritäten in Einklang zu bringen.Das SPT 2024 bot eine dynamische Mischung aus Lernen und Networking durch exklusive Präsentationen und spannende Produkt-Workshops. Die Teilnehmer:innen konnten die neuesten Trends und Innovationen, von KI-gesteuerten Funktionen für das Prozessmanagement und die Unternehmensarchitektur bis hin zu innovativen Lösungen für Compliance-Anwendungsfälle im Zusammenhang mit ESG, DORA und NIS2, entdecken.Um den Einfluss des Events noch zu erweitern und die wertvollen Insights mit einem breiteren Publikum zu teilen, stellt die BOC Group alle Aufzeichnungen der Vorträge online zum Download bereit. Verpassen Sie nicht die Chance, diese Vorträge zu erleben und bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Trends, die die Zukunft von GPM, EA und GRC bestimmen werden - besuchen Sie noch heute die Landing Page vom SPT!Über BOC GroupBOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 300 Mitarbeitern und mehr als 120 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.BOC Österreichrobert.strobl@boc-group.comBOC Deutschlandalexander.klaehn@boc-de.comBOC Schweizsandro.gerussi@boc-ch.com (mailto:Sandro.Gerussi@boc-ch.com)Kontakte:Mag. Robert StroblManaging Director+43-1-905 10 81-0robert.strobl@boc-group.comoderAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comoderSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/BOC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-21-strategische-partnertreffen-der-boc-group-ruckt-kundenerfolg-und-datengetriebene-transformation-in-den-mittelpunkt-302266630.htmlOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141722/5878471