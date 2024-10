Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Rekordjagd des Goldpreises hat die Nachfrage nach Edelmetall-Produkten in den vergangenen Wochen weiter beflügelt, so die Deutsche Börse AG.Die weltweiten Kapitalströme bei Rohstoff-ETCs würden auf Monatssicht massive Zuflüsse in dem Segment zeigen. Die Händler an der Börse Frankfurt würden diesen Trend bestätigen. Ivo Orlemann von der ICF Bank berichte von einer starken Nachfrage nach dem WisdomTree Physical Gold (ISIN JE00B1VS3770) und dem Invesco Physical Gold (ISIN IE00B579F325). Goldminenaktien würden über den VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84) ebenfalls ins Depot gelegt. ...

