Die Ankündigung von Standortschließungen gehört derzeit wohl zum Alltag an der Börse. Betroffen sind davon auch längst nicht nur kriselnde Autobauer. Auch der Getränkegigant Coca-Cola geht nun einen solchen Schritt, zumindest in Deutschland. Hierzulande sollen gleich fünf Produktions- und Logistikstandorte dem Rotstift zum Opfer fallen, wie die für Deutschland zuständige Tochter Coca-Cola Europacific Partners mitteilen ließ.Anzeige:Betroffen sind Standorte in Berlin, Neumünster, Bielefeld, Köln und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...