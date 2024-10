FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus der Eurozone gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future ging gegen Mittag um 0,29 Prozent auf 134,78 Punkte zurück. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,14 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Am Vormittag waren Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone besser als erwartet ausgefallen. Im September hatte sich die Stimmung in den Unternehmen zwar eingetrübt, aber nicht so stark wie zunächst gemeldet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel laut einer zweiten Schätzung zum Vormonat nur um 1,4 Punkte auf 49,6 Zähler, nachdem zuvor ein Rückgang auf 48,9 Punkte gemeldet worden war.

Vor allem hat sich gezeigt, dass die Stimmung in den Unternehmen im Bereich Dienstleistungen deutlich besser als erwartet war. Nach der Veröffentlichung der Stimmungsdaten sind die Kurse der als sicher geltenden Bundesanleihen unter Druck geraten.

Im Handelsverlauf bleibt der Fokus auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag stehen Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in den USA und zum Auftragseingang von US-Unternehmen auf dem Programm, die für weitere Impulse sorgen könnten./jkr/jha/