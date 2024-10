DJ SENTIMENT/Stimmung an Wall Street weiter bullish

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter positiv zeigt sich die Stimmung der Anleger in den USA. Die Aussicht auf den Beginn einer Reihe von Zinssenkungen durch die Notenbank erlaubt schließlich nichts anderes. Das Bullen-Lager an der Wall Street hat sich zwar in der Vorwoche marginal reduziert, gleiches gilt aber für das Bären-Lagen. Die Bullen machen nun 49,6 nach 50,8 Prozent in der Vorwoche aus - ein immer noch extrem hoher Wert. Denn im historischen Schnitt sind gerade einmal 37,5 Prozent der Anleger bullish. Bei den Bären kletterte der Anteil leicht, allerdings auch hier nur auf rekordverdächtig geringe 23,7 Prozent.

Ganz anders sieht es dagegen in Deutschland aus: Hier stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Auftrag seiner Umfrage für die Börse Frankfurt fest, dass sich die Stimmung eher verschlechtert hat. Von den Kursgewinnen über der 19.000er-Marke im DAX ist auch nicht mehr viel übrig geblieben.

Von den hiesigen Profis haben laut Goldberg 9 Prozent ihre Aktien verkauft und 7 Prozent seien sogar direkt short gegangen. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe fällt auf -17 Punkte zurück. Auch die Stimmung der Privaten hat sich verschlechtert, allerdings weniger stark.

