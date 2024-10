© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx



Ausgewogene Mischfonds streuen ihre Investments über mindestens zwei Anlageklassen und verlieren deshalb seltener dauerhaft Geld. Trotz seiner außergewöhnlichen Performance von durchschnittlich 19,8 Prozent seit 1965 investiert Warren Buffett keinesfalls risikoreich. So wählte er in der Vergangenheit oft defensive Werte wie Coca-Cola, GEICO oder Procter & Gamble. Sie ermöglichen ihm eine relativ sichere Prognose der zukünftigen Cashflows und somit die Berechnung des inneren Wertes eines Unternehmens. Gleichzeitig bieten diese Geschäftsmodelle auch in Krisen mehr Sicherheit. Warren Buffetts Regel Nummer eins Bereits vor mehr als fünf Jahrzehnten erklärte Warren Buffett in einem Interview …