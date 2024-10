Quantios, der globale Anbieter von SaaS-Lösungen für Vermögens- und Unternehmensdienstleistungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme von Klea, einem KI-gestützten Tool für das Management von Rechtsträgern (LEM), abgeschlossen wurde.

Unter der Leitung eines äußerst erfahrenen Managementteams hat Klea eine innovative Plattform entwickelt, um wiederkehrende gesetzliche Unternehmensereignisse für einen globalen Kundenstamm effektiv zu verwalten. Das Kollaborationstool von Klea bietet eine einzige Informationsquelle, die die Arbeit der Rechtsabteilungen im Bereich der Unternehmensverwaltung rationalisiert und Zugang zu genauen Unternehmensdaten in Echtzeit bietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Belgien verfügt über juristische Expertise in über 100 Ländern und ergänzt damit die globale Reichweite der SaaS-Lösungen von Quantios in hohem Maße.

Mit der Unterstützung von Hg und EQT hat sich Quantios zum Ziel gesetzt, die digitale Transformation für Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen (TCSPs) voranzutreiben. Durch die Kombination des KI-gestützten Tools von Klea zur Verwaltung von Rechtsträgern mit der Quantios-Software erhalten Rechtsabteilungen von Unternehmen und Anbieter von Dienstleistungen für mehrere Kunden nun Zugang zu umfassenden automatisierten Workflow-Lösungen.

"Die Kombination von Klea und Quantios bekräftigt unser Engagement für die Digitalisierung der TCSP-Branche, indem wir unsere Fähigkeit zur Automatisierung zentraler Unternehmensdienstleistungsprozesse beschleunigen", sagte Guy Harrison, CEO von Quantios. "Unter der Leitung von Filip hat das Klea-Team eine erstklassige Lösung entwickelt, die die Effizienz für unsere Kunden und Rechtsabteilungen von Unternehmen weltweit steigern wird. Wir freuen uns, mit ihnen in dieser nächsten gemeinsamen Wachstumsphase zusammenzuarbeiten."

"Wir sind stolz darauf, Teil von Quantios zu werden", kommentierte Filip Corveleyn, CEO von Klea. "Dies eröffnet unseren Kunden eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und wird die Breite und Tiefe unseres Angebots erheblich erweitern. Wir freuen uns darauf, mit Guy und seinem Team zusammenzuarbeiten, um unsere KI-gestützte Lösung voranzutreiben und unseren Kunden ein effizientes und sorgenfreies Entitätsmanagement zu bieten."

Über Quantios

Quantios ist ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für die Vermögens-, Treuhand- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Quantios hat sich der führenden digitalen Transformation für seine Kunden verschrieben und arbeitet mit fast 700 Organisationen weltweit zusammen, um umfassende SaaS-Lösungen bereitzustellen, die Prozesse optimieren, die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen und eine solide Unternehmensführung ermöglichen.

Über Klea

Klea ist eine fortschrittliche, cloudbasierte Lösung für das Management von Rechtsträgern, die sich durch hervorragende Leistungen bei der Bereitstellung technologiebasierter professioneller Dienstleistungen auszeichnet. Die Kollaborationsplattform von Klea bietet eine einzige Quelle der Wahrheit ("Single Source of Truth") und unterstützt interne Rechtsteams dabei, die Sekretariatsarbeit im Unternehmen zu optimieren, in Echtzeit auf genaue Daten zu Rechtsträgern zuzugreifen und auf die Hilfe eines globalen Netzwerks von Rechtsexperten in über 100 Ländern zuzugreifen. Klea hat seinen Sitz in Brüssel.

