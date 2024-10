Volkswagen steht vor tiefgreifenden Umbrüchen: Der Konzern hat den Tarifvertrag mit der IG Metall gekündigt, sogar von Werksschließungen in Deutschland ist die Rede. Gleichzeitig senkt VW den Preis für seine Elektroflotte. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center spricht bei wO TV über die langfristigen Herausforderungen der Wolfsburger. Volkswagen steht unter massivem Druck, die EU-weit verschärften CO2-Ziele zu erreichen. Das bedeutet: Mehr Elektroautos zu günstigeren Preisen. Die aktuelle Preissenkung könnte jedoch zu Verlusten führen, während Strafzahlungen bei Nicht-Einhaltung der CO2-Vorgaben drohen. Eine Verdopplung des Elektroauto-Anteils ist erforderlich, um Strafzahlungen zu entgehen, so Dudenhöffer. Die Zukunft von VW hängt stark von China ab. Volkswagen hat bereits eine Umstrukturierung hin zu einer Entwicklung "in China für China" gestartet, um auf dem weltweit größten Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Doch der staatliche Einfluss, insbesondere durch das Land Niedersachsen, bremst den Konzern laut Dudenhöffer stark. Jetzt das komplette Interview ansehen!