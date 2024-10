Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnete am Donnerstag einen spürbaren Rückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 1,5 Prozent auf 66,85 Euro, wobei das Tagestief bei 66,75 Euro lag. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 54,60 Euro, das am 13. September 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 12.877 Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten bleiben optimistisch

Ungeachtet der kurzfristigen Kursschwäche zeigen sich Experten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 70,50 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 1,88 Euro je Aktie. Zudem gehen sie von einer Dividendenausschüttung von 0,918 Euro aus, was die Attraktivität der Aktie für Einkommensinvestoren unterstreicht.

Anzeige

Die neusten Carl Zeiss Meditec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...