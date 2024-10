Beijing (ots/PRNewswire) -Präsident Xi Jinping sagte am Montag, dass das chinesische Volk weitere bemerkenswerte Erfolge erzielen und einen größeren Beitrag zur edlen Sache des Friedens und der Entwicklung der Menschheit leisten wird.Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, äußerte sich diesbezüglich bei einem Empfang in der Großen Halle des Volkes in Peking anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China, der am 1. Oktober begangen wird.Premierminister Li Qiang führte den Vorsitz bei dem Empfang. Weitere Staatsoberhäupter wie Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi und Han Zheng nahmen zusammen mit rund 3.000 chinesischen und ausländischen Gästen an der Veranstaltung teil.In seiner Ansprache übermittelte Xi den Menschen aus allen Gesellschaftsschichten im ganzen Land seine Hochachtung und herzlichen Grüße und sprach befreundeten Ländern und internationalen Freunden, die Chinas Modernisierungsbestrebungen unterstützen, seine aufrichtige Anerkennung aus.Auf dem neuen Weg in der neuen Ära besteht die zentrale Aufgabe der Partei und des Landes darin, China zu einem starken Land aufzubauen und die nationale Verjüngung an allen Fronten zu erreichen, indem die chinesische Modernisierung vorangetrieben wird, sagte Xi.Der chinesische Präsident betonte, dass die Verwirklichung der großen Verjüngung der chinesischen Nation das gemeinsame Bestreben aller Chinesen ist, einschließlich der Landsleute in Hongkong, Macao und Taiwan. Er rief dazu auf, den langfristigen Wohlstand und die Stabilität in Hongkong und Macao zu sichern und zu fördern, und betonte, dass die vollständige Wiedervereinigung des Mutterlandes eine unvermeidliche Entwicklung, eine Frage der Gerechtigkeit und der Wille des Volkes sei.Xi wies darauf hin, dass die Menschen eine Erde teilen und die Schicksale der Völker auf der ganzen Welt miteinander verbunden sind. Er sagte, dass die gemeinsamen Werte der gesamten Menschheit gefördert werden sollten und dass man sich für eine gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt und eine integrative wirtschaftliche Globalisierung einsetzen sollte. Er forderte die Umsetzung der Globalen Entwicklungsinitiative, der Globalen Sicherheitsinitiative und der Globalen Zivilisationsinitiative.Xi warnte auch vor Herausforderungen und Hindernissen auf dem Weg zur Modernisierung Chinas und forderte die Nation auf, in Zeiten des Friedens wachsam zu bleiben und sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Kein Hindernis kann den Fortschritt des chinesischen Volkes aufhalten, sagte er.Video - https://www.youtube.com/watch?v=iGhvOrl1V7EView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-xi-gelobt-groWere-nationale-errungenschaften-und-beitrage-zum-frieden-und-zur-entwicklung-der-menschheit-302266716.htmlPressekontakt:Verwaltungs-PR,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5878516