Dogwifhat & Bonk Prognose: -10 %! Darum crashen führende Meme-Coins

Erneut sinkt der breite Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden. Hier verlieren Kryptowährungen um rund 2,5 Prozent. Bitcoin tendiert vergleichsweise stabil und nur etwas leichter. Hier zeigt sich bereits eine erneute Präferenz für BTC. Ethereum wertet wieder deutlich gegen Bitcoin ab. Doch große Kursverluste gibt es in den letzten 24 Stunden bei kleineren Altcoins. Auch Meme-Coins kommen hier unter die Räder.

Die beiden schwächsten hochkapitalisierten Meme-Coins waren in den letzten 24 Stunden Bonk (BONK) und Dogwifhat (WIF).

Bonk (BONK) verliert um rund 12 Prozent. Dennoch gibt es hier noch Kursgewinne von rund 7 Prozent in den letzten sieben Tagen. Damit rangiert BONK noch auf Platz 51 im Kryptomarkt.

Dogwifhat (WIF) fällt ebenfalls zweistellig in diesem Zeitraum, hier wurden mittlerweile auch sämtliche Kursgewinne vernichtet. Dogwifhat wird damit aktuell noch mit 2,1 Milliarden US-Dollar bewertet.

Meme-Coin-Crash - Anleger fliehen aus Dogwifhat und Bonk

Meme-Coins sind besonders anfällig für starke Verluste bei einem breiten Marktcrash, da sie hauptsächlich auf spekulativem Hype und kurzfristigen Trends basieren, anstatt auf fundamentalen Werten oder Nutzen. In Krisenzeiten neigen Anleger dazu, ihr Risiko zu minimieren und ihre Positionen in volatilen, unsicheren Anlagen wie Meme-Coins zu reduzieren. Damit fallen Meme-Coins im jüngsten Flash-Crash deutlich stärker als der marktbreite Durchschnitt.

Das Vertrauen in diese Coins schwindet dann immer wieder schnell, da ihnen oft konkrete Anwendungsfälle fehlen, die Stabilität bieten könnten. Investoren schichten ihr Kapital lieber in sicherere, stabilere Vermögenswerte um. Kapital fließt aus dem Kryptomarkt, doch Bitcoin baut erneut seine Dominanz gegenüber Altcoins aus.

Bester Meme-Coin: Pepe Unchained entwickelt Meme-L2 - über 17 Mio. $ eingesammelt

Anleger wenden sich derzeit von Meme-Coins wie Bonk und Dogewithhat ab, da beide bereits massive Hype-Phasen erlebt haben, jedoch keinen echten Nutzen bieten. Die hohen Bewertungen in Milliardenhöhe basieren hauptsächlich auf spekulativem Interesse und statuieren eine gewisse Downside. Viele Investoren suchen nach neuen, innovativeren Projekten, die über reines virales Marketing hinausgehen und langfristiges Potenzial bieten.

Pepe Unchained hat sich als ein vielversprechendes Meme-Coin-Projekt positioniert, das über die typische Hype-Kultur hinausgeht. Besonders der jüngste Erfolg im Presale, bei dem das Projekt bereits über 17 Millionen US-Dollar einsammeln konnte, unterstreicht das starke Momentum von PEPU. Im Gegensatz zu vielen Meme-Coins, die oft ohne klare Vision agieren, verfolgt Pepe Unchained eine strategische Ausrichtung mit einer langfristigen Perspektive.

Zum Pepe Unchained Presale

Das zentrale Element, das Pepe Unchained von anderen abhebt, ist die Entwicklung einer eigenen Layer-2-Blockchain. Diese Technologie ist speziell darauf ausgerichtet, die Performance von Meme-Coins zu verbessern, indem sie schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht. Insbesondere die hohen Gasgebühren und langsamen Transaktionsgeschwindigkeiten, die bei Ethereum-basierten Projekten oft problematisch sind, sollen durch diese Layer-2-Lösung effektiv minimiert werden. Damit bietet Pepe Unchained nicht nur eine technische Innovation, sondern auch einen konkreten Nutzen.

Neben der Layer-2-Technologie plant Pepe Unchained die Einführung einer dezentralen Börse (DEX). Diese DEX soll sich durch geringe Transaktionskosten auszeichnen und gleichzeitig die Sicherheit und Transparenz durch einen integrierten Blockchain-Explorer stärken. Die Vision des Projekts geht jedoch noch weiter: Es soll ein umfassendes Krypto-Ökosystem entstehen, das sowohl Investoren als auch Entwicklern zahlreiche Möglichkeiten bietet. PEPU ist der Anfang, weitere Meme-Coins könnten folgen. Zugleich gibt es bei Pepe Unchained ein Entwickler-Förderprogramm. Durch gezielte finanzielle Unterstützung sollen innovative Projekte und Anwendungen in das Ökosystem integriert werden.

Anleger profitieren zudem von lukrativen Staking-Möglichkeiten, die eine jährliche Rendite von aktuell rund 130 Prozent APY bieten. Wer in PEPU investieren möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.