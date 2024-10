EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

DEUTZ AG passt Prognose 2024 aufgrund konjunktureller Nachfrageschwäche an



03.10.2024

DEUTZ AG passt Prognose 2024 aufgrund konjunktureller Nachfrageschwäche an Köln, den 3. Oktober 2024 - Die DEUTZ AG (ISIN DE0006305006) passt aufgrund einer dem wirtschaftlichen Umfeld folgenden, konjunkturell bedingten Nachfrageschwäche ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Insbesondere blieben Absatz und Auftragseingang im dritten Quartal unter den bisherigen Erwartungen. Das Management geht zudem für das vierte Quartal 2024 aktuell nicht von einer kompensierenden Erholung der Kundennachfrage im Motorengeschäft aus. Aus heutiger Sicht rechnet das Unternehmen daher nun mit einem Absatz im Gesamtjahr von weniger als 150.000 Motoren (Prognose aus August 2024: maximal 160.000 Motoren). DEUTZ hat auf die Marktsituation reagiert und verschärft die bereits eingeleiteten Kostenmaßnahmen wie Kurzarbeit und leitet darüber hinaus strukturelle Maßnahmen ein, um die direkten und indirekten Kosten dauerhaft zu senken und die Effizienz zu steigern. Der Vorstand erwartet nunmehr für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. € (zuvor: 1,9 bis 2,1 Mrd. €), eine EBIT-Rendite vor Sondereffekten von 4,0 bis 5,0% (zuvor: 5,0 bis 6,5%) und einen mindestens ausgeglichenen Free Cashflow vor M&A (zuvor: mittlerer zweistelliger Millionen-€-Betrag). DEUTZ veröffentlicht seine Zahlen zum 3. Quartal 2024 planmäßig am 7. November 2024. Am 8. Oktober 2024 veranstaltet DEUTZ einen Kapitalmarkttag am Unternehmenssitz in Köln. Kontakt

DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations, Kommunikation und Marketing

Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com

