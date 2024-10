Akquisition von Voggt mit mehr als einer halben Million Mitgliedern untermauert Globalisierung des Geschäfts von Fanatics Live; Einführung im Vereinigten Königreich im Jahr 2025

Das in den USA angesiedelte Fanatics Live, die Live-Commerce-Abteilung der globalen digitalen Sportplattform Fanatics, gab heute die Übernahme der Vermögenswerte von Voggt bekannt, einer führenden europäischen Live-Commerce-Plattform mit Hauptsitz in Frankreich, die sich auf Live-Shopping für Sammlerstücke spezialisiert hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003940410/de/

Today, Fanatics Live announced it has acquired French-based live-auction platform Voggt's assets. (Graphic: Business Wire)

Mit mehr als einer halben Million Mitgliedern unterhält das 2021 gegründete Unternehmen Voggt, der Marktführer in Europa für den Live-Verkauf von Sportsammlerstücken und Trading Card Games (TCG), eine engagierte Creator-Community, die in Echtzeit an ihr Publikum verkauft.

Fanatics Live startete im Jahr 2023 mit einem Fokus auf den Live-Verkauf von Sportsammlerstücken, was in der Sammlerbranche als "Breaking" bekannt ist, und hat schnell ein sehr engagiertes US-Publikum aufgebaut. Mit der Übernahme beginnt die Plattform ihre lang erwartete internationale Expansion, insbesondere in Frankreich und Deutschland, und vergrößert damit ihre Gemeinschaft von leidenschaftlichen Sammlern. Laut CEO Nick Bell wird Fanatics Live im Jahr 2025 im Vereinigten Königreich starten. Das Unternehmen Fanatics, das vor kurzem eine mehrjährige Sammelkartenpartnerschaft mit der Premier League bekannt gegeben hat, arbeitet weltweit mit mehr als 900 Sportvereinen und Organisationen zusammen, darunter: UEFA, der französische Fußballverband, Paris Saint-Germain, Juventus, Chelsea, NFL, NBA, MLB, NHL, das Internationale Olympische Komitee und die Formel 1.

"Wir sind begeistert, Voggt bei Fanatics Live willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das Sammlererlebnis weiter zu verbessern", sagte Bell. "Das Team von Voggt hat eine starke Plattform und Community aufgebaut, und wir freuen uns darauf, ihre Teammitglieder bei uns willkommen zu heißen, während wir das Hobby der Sport-Sammelkarten weltweit weiter ausbauen und diversifizieren."

"Ich sehe dem nächsten Schritt auf dem Weg von Voggt erwartungsvoll entgegen, im Zuge dessen wir uns Fanatics anschließen, einem der am schnellsten wachsenden und aufregendsten Unternehmen in der Sportbranche, ", sagte Quentin Lopes, Mitbegründer und CEO von Voggt. "Gemeinsam werden wir unserer leidenschaftlichen Community in Europa das Beste von Fanatics bieten und eine erstklassige Plattform aufbauen, die den Sammlermarkt revolutionieren wird."

Die Übernahme der Vermögenswerte von Voggt erfolgt unmittelbar. Alle derzeitigen Mitarbeiter von Voggt werden weiterhin an ihren derzeitigen Standorten tätig sein. Die Plattform wird weiterhin unter dem Namen Voggt geführt.

Was ist Online Breaking?

Breaking ist eine Methode für Fans, Sport-Sammelkarten und Trading-Card-Spiele zu sammeln, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Jede Woche nehmen Hunderttausende von Sammlern an sogenannten "Breaks" auf Plattformen wie Fanatics Live teil. Ein Break beinhaltet, dass ein Verkäufer bekannt als "Breaker" mehrere Packungen, Boxen oder Kisten mit Sport-Sammelkarten oder Trading-Card-Spielen für ein Live-Publikum online öffnet. Die Sammler kaufen einen "Slot" einen festgelegten Anteil des geöffneten Produkts und verfolgen live, wie die Packungen geöffnet und die Karten enthüllt werden. In einigen Fällen kaufen die Kunden einen Slot, der ein bestimmtes Team repräsentiert, was ihnen das Recht auf jede Karte eines Spielers dieses Teams gibt; in anderen Fällen wählen die Kunden ein zufällig zugewiesenes Team, einen Athleten oder einen Charakter.

Über Fanatics Collect

Fanatics Collect die Direct-to-Consumer-Abteilung von Fanatics Collectibles, zu der auch die Live-Commerce- und Unterhaltungsplattform Fanatics Live gehört ist ein dynamischer Marktplatz, der Käufer und Verkäufer von Sammelkarten und Memorabilien miteinander verbindet. Sammler können durch ein umfangreiches Angebot von Hunderttausenden begehrter Sammlerstücke stöbern und sofort Käufe tätigen. Fanatics Collect ermöglicht es Sammlern, ihre Sammlerstücke im sichersten und technologisch fortschrittlichsten Tresorraum der Branche zu lagern und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die Sammlern helfen, den Wert ihrer Sammlungen zu verwalten und zu verfolgen unabhängig davon, ob sie physisch im Tresor gelagert oder digital hochgeladen sind. Die Plattform arbeitet zudem mit den besten Authentifizierungs- und Bewertungsdiensten der Branche zusammen, darunter PSA, CGC, SGC und Beckett. Fanatics Collect ist verfügbar unter fanaticscollect.com sowie in den Apple und Google App Stores.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003940410/de/

Contacts:

Zack Smith, ZSmith@collectfanatics.com