FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELIXINOL WELLNESS LTD. E8M AU000000EXL4
AB/FROM ONWARDS 03.10.2024 14:28 CET
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ELIXINOL WELLNESS LTD. E8M AU000000EXL4
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