Cardano Preisaussichten: Diese Entwicklung bringt Cardano Vorsprung

Cardano (ADA) hat in den letzten Tagen die große Kryptowährung Solana in sachen "soziale Dominanz" überholt. Während der allgemeine Kryptomarkt schwächelt, hat ADA damit deutlich an Reichweite in den sozialen Medien gewonnen. Doch die spannende Frage bleibt: Kann Cardano dieses Interesse nutzen den ADA-Preis weiter in die Höhe treiben?

Cardano schlägt Solana

Laut Daten, die auf der Plattform "TubeBuddy" analysiert wurden, hat das Suchvolumen für den Begriff "Cardano" auf YouTube beeindruckende 2,6 Millionen erreicht, während "Solana" lediglich auf 234.000 kommt.

Monthly keyword search volume on YouTube.



Cardano 2.6M vs Solana 234K

1,011% difference (~10x more search volume monthly)



Infer from this what you want. pic.twitter.com/jwX7XU1Nkm - David Likes Crypto (@DaveLikesCrypto) October 2, 2024

Damit wird laut dem Crypto Experten Cardano auf Youtube 10 mal häufiger gesucht als Solana. Den Solana hat in letzter Zeit aufgrund von Vorwürfen der Zentralisierung Kritik einstecken müssen, was möglicherweise zu dem Rückgang der Suchanfragen mitgetragen hat. Im Gegensatz dazu zieht Cardano derzeit mehr Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere seit dem 21. September 2024.

Dieser Anstieg der sozialen Dominanz zeigt, dass Cardano eine breitere Zielgruppe erreicht und das Interesse an der Kryptowährung wächst. Oft geht ein solches Wachstum in der sozialen Sichtbarkeit mit einer steigenden Nachfrage durch Investoren einher, was sich positiv auf den Preis auswirken könnte. Trotz dieser positiven Entwicklung kämpft ADA jedoch weiterhin mit einem rückläufigen Kurs.

ADA-Kurs unter Druck

Aktuell wird ADA bei 0,3392 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 3,1 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht. Der Kryptomarkt insgesamt steht momentan unter starkem Druck, der durch geopolitische Spannungen wie den eskalierenden Iran-Israel-Konflikt verschärft wurde. Besonders XRP und Memecoins mussten deutliche Verluste hinnehmen, was die allgemeine Unsicherheit verstärkt.

Seit rund zwei Monaten schwankt der ADA-Kurs zwischen 0,32 und 0,40 US-Dollar. Derzeit bewegt sich der Kurs nahe der unteren Grenze dieser Spanne, was viele Augen auf die 0,32 US-Dollar-Marke als mögliche Unterstützung richtet. Sollte diese halten, könnte der Kurs wieder in Richtung 0,40 US-Dollar steigen, was bereits mehrfach als Widerstandsniveau diente.

Technische Analyse: Kommt die Erholung?

Laut der aktuellen Cardano-Preisprognose von CoinCodex wird der ADA-Preis bis zum 2. November 2024 voraussichtlich um 16,85 Prozent steigen und 0,399522 US-Dollar erreichen. Trotz dieser Prognose bleibt die Marktstimmung derzeit bärisch, was auch der Fear & Greed Index mit einem Wert von 37 (Angst) widerspiegelt. In den letzten 30 Tagen verzeichnete Cardano 18 grüne Tage, was 60 Prozent der Handelstage entspricht, bei einer Preisvolatilität von 6,88 Prozent.

Ein Blick auf die technischen Indikatoren zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) bei 33,79 liegt, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist. Dies deutet oft auf eine bevorstehende Erholung hin, da Anleger die niedrigen Kurse als Kaufgelegenheit sehen. Der On-Balance-Volume (OBV)-Indikator zeigt jedoch weiterhin ein geringes Kaufvolumen, was die seitliche Bewegung des Kurses bestätigt.

Sollte ADA die Unterstützung bei 0,32 US-Dollar halten, könnte es zu einem Anstieg in Richtung des oberen Widerstands bei 0,40 US-Dollar kommen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Kurs um bis zu 20 Prozent steigt und 0,50 US-Dollar erreicht, wenn er aus der aktuellen Spanne ausbricht. Sollte die Unterstützung jedoch fallen, könnte der Kurs weiter auf 0,285 US-Dollar abrutschen.

Cardano oder Crypto All Stars?

Während Cardano zwar auf Youtube gefragt ist, könnte um dieses Projekt ein neuer Hype ausbrechen: Crypto All-Stars ($STARS). Im Vorverkauf explodiert die Nachfrage förmlich, und bereits nach wenigen Wochen hat der Token mehr als 1,92 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit der rasant wachsenden Community, die bereits fast 18.000 Mitglieder auf X und Telegram zählt, wird die 2-Millionen-Marke wohl bald geknackt.

Hier zu Crypto All Stars.

Das Erfolgsgeheimnis von $STARS liegt im Staking. Der Staking-Pool bietet unglaubliche 772 Prozent APY - ideal für alle, die direkt passives Einkommen mit ihren Kryptowährungen lukrieren wollen. Aber mit dem ERC-1155 Multi-Token-Standard bietet das Projekt eine einzigartige Neuerung: Auch andere Memecoins können gestaket werden. Je mehr $STARS man besitzt, desto höher fallen die Renditen im revolutionären MemeVault-Ökosystem aus. Dort können damit nicht nur $STARS, sondern auch Memecoins wie $PEPE, $WIF und $BONK für passive Renditen auf zeit gesperrt werden.

Die Preise im Presale steigen stetig, und die nächste Erhöhung steht bereits in den Startlöchern. Wer früh investiert, sichert sich nicht nur potenzielle Buchgewinne, sondern auch einen Platz in einem Projekt, das bereits von den unabhängigen Prüfstellen Coinsult und SolidProof zertifiziert wurde. Mit diesen Voraussetzungen könnte $STARS die nächste große Krypto-Sensation werden.

Hier Stars Token kaufen und vom memeVault Staking profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.