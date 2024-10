LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 60,00 auf 47,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman sieht den europäischen Autosektor in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse generell weniger skeptisch. Zwar kappte er durch die Bank massiv seine Schätzungen nach den jüngsten Gewinnwarnungen. Er lobte aber die in den meisten Fällen hohe Gesamtrendite für Aktionäre. Für Renault bleibt der Experte positiv gestimmt, da der französische Autobauer seine Prognosen in der Vergangenheit immer wieder erfüllt habe./la/ajx



