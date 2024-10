Krypto-Experte warnt: Bitcoin könnte auf 52.000 $ fallen

Mit einem Kursverlust von rund 6 Prozent in den letzten sieben Tagen hat sich das Momentum bei Bitcoin wieder verabschiedet. Der Kurs steuert die psychologische Marke von 60.000 US-Dollar ein. Der Fear-and-Greed-Index offenbart Angst im Markt, nachdem kürzlich erst ein neues Verlaufshoch über 66.000 US-Dollar erreicht werden könnte.

Fraglich scheint nun der weitere Kursverlauf. Während viele Analysten technisch wieder Kurspotenzial sehen und den jüngsten Rücksetzer als Chance interpretieren, könnte erst einmal größeres Ungemach drohen. Denn ein führender Krypto-Experte warnt vor dem nächsten Crash auf 52.000 US-Dollar.

Bitcoin Analyse: Crash-Gefahr! Fällt BTC auf 52.000 $?

Ein abwärtsgerichteter Kanal ist dabei ein Chartmuster, bei dem der Kurs innerhalb zweier paralleler Trendlinien fällt. Der Preis bewegt sich zwischen der oberen Widerstandslinie und der unteren Unterstützungslinie. Trader nutzen dieses Muster, um auf fallende Kurse zu spekulieren, indem sie beim Berühren der oberen Linie verkaufen und nahe der unteren Linie kaufen. Ein Durchbruch unter die Unterstützungslinie kann weitere Abwärtsbewegungen signalisieren, während ein Ausbruch über den Widerstand auf eine mögliche Trendumkehr hindeutet. Doch Bitcoin verharrt im abwärtsgerichteten Kanal.

Bitcoin could drop to $52,000 if the governing pattern behind the recent price action is a descending parallel channel! pic.twitter.com/CEAbdWXCrB - Ali (@ali_charts) October 2, 2024

Ali Martinez prognostiziert nun, dass Bitcoin durchaus auf 52.000 US-Dollar fallen könnte, falls das aktuelle Kursgeschehen einem abwärtsgerichteten parallelen Kanal bestätigt. Dieses Muster deutet auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin. Die untere Begrenzung liegt aktuell bei rund 52.000 US-Dollar.

BTC Prognose: Kaufchance in Korrektur?

Der aktuelle Rücksetzer im Kryptomarkt, der sich im Oktober 2024 bemerkbar macht, könnte für risikobereite Anleger jedoch ebenfalls als Kaufchance interpretiert werden. Rückschläge bieten oft die Möglichkeit, in den Markt einzusteigen. Historisch gesehen folgen auf Korrekturen häufig starke Erholungen.

Mit dem geldpolitischen Pivot und der erwarteten Zunahme der globalen Geldmenge könnte Bitcoin von einer verbesserten Liquidität profitieren. Diese steigende Liquidität führt oft zu vermehrten Investitionen in risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen.

Ein weiterer Grund, warum der aktuelle Kursrückgang eine attraktive Gelegenheit darstellen könnte, ist die Saisonalität im Kryptomarkt. Nach einem überraschend starken September, der Bitcoin um 7,29 Prozent nach oben brachte, ist das vierte Quartal historisch gesehen bullisch.

Damit könnte die aktuelle Marktvolatilität eine strategische Chance bieten, um in Kryptowährungen zu investieren, bevor der Markt möglicherweise in eine erneute Aufwärtsbewegung übergeht. Denn Angst kam gestern zurück - oftmals bewegt sich der Markt dann in die entgegengesetzte Richtung des Sentiments.

Bitcoin Alternative: FLOCKERZ geht viral, Presale führt Vote-to-Earn ein

Risikoaffine Anleger investieren neben Bitcoin oft auch in neue Coins, um von potenziell hohen Renditen zu profitieren.

Das neue Krypto-Projekt FLOCKERZ hat im Oktober 2024 bereits erste Fortschritte gemacht und bereits fast 400.000 US-Dollar in seinem Vorverkauf eingenommen. Als innovativer Meme-Coin verfolgt FLOCKERZ einen einzigartigen Ansatz, der sich durch Dezentralisierung und eine aktive Gemeinschaftsstruktur auszeichnet. Die Mitglieder gestalten das Projekt aktiv mit. Dieses Mitbestimmungsmodell wird als "Vote-to-Earn" bezeichnet und ermöglicht den Token-Inhabern, durch Abstimmungen und Engagement $FLOCK-Token zu verdienen.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

In dieser dezentralen Struktur haben alle Token-Inhaber die Möglichkeit, an wichtigen Entscheidungen teilzunehmen. Je aktiver ein Mitglied ist, desto höher sind die potenziellen Belohnungen,. Das Konzept soll die Gemeinschaftsbindung stärken und die Partizipation fördern.

Ein entscheidender Aspekt von FLOCKERZ ist die strategische Token-Verteilung. Denn die Tokenomics ist bei neuen Coins ein wichtiger Faktor in der Krypto-Analyse. Diese sollte gut strukturiert und durchdacht sein, um langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. 25 Prozent des gesamten Angebots sind für Staking vorgesehen, um Inhabern ein passives Einkommen zu ermöglichen. Weitere 20 Prozent sind für den Vorverkauf reserviert. Zudem fließen 25 Prozent in den DAO-Vault, der als gemeinschaftliche Treasury fungiert. 10 Prozent werden zur Sicherstellung der Liquidität auf Börsen verwendet, während 20 Prozent in Marketingmaßnahmen investiert werden.

Das Interesse an FLOCKERZ ist hoch, nicht zuletzt aufgrund der innovativen Vote-to-Earn-Mechanik. Anleger, die frühzeitig einsteigen, können noch für kurze Zeit Token zu einem Preis von 0,0056785 US-Dollar erwerben, bevor es zur nächsten Preiserhöhung kommt. Wer also in den nächsten 20 Stunden investieren möchte, verbindet das Wallet und führt den Token-Swap gegen ETH/USDT/BNB durch. Sogar der Kauf von FLOCK via Kreditkarte ist möglich.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.