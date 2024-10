Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar, während Crypto Allstars explodiert

Den Start des Oktobers haben sich die meisten Krypto-Investoren wohl anders vorgestellt. Analysten haben von einem "Uptober" gesprochen, da der Bitcoin-Kurs in den letzten 11 Jahren 9 mal im Oktober gestiegen ist. Daten aus der Vergangenheit zeigen, dass die Gewinne am Kryptomarkt bisher meistens im letzten Quartal am höchsten waren. Auch diesmal hat man sich wieder eine Jahresendrallye erwartet. Der Oktober ist zwar noch jung, die bisherigen Kursentwicklungen machen aber nicht unbedingt Hoffnung. Zumindest bei den meisten großen Coins nicht. Anders sieht es bei Crypto Allstars ($STARS) aus. Hier explodiert die Nachfrage derzeit.

Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar

Es hätte ein bullisher Oktober werden sollen. Allerdings eskaliert seit Tagen der Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Die Unsicherheit der Marktteilnehmer ist deutlich zu spüren und sorgt für fallende Kurse. Damit hat auch Bitcoin seine Rallye, die noch in der letzten Woche zu einem Kurs von 66.000 Dollar geführt hat, unterbrochen. Zwischenzeitlich wurde sogar die psychologisch wertvolle 60.000 Dollar Marke wieder unterschritten. Es gibt aber auch Hoffnung.

BULLISH: Bitcoin dips below $60K, sparking the largest exchange buying surge since 2022 pic.twitter.com/7AVOeFCZJv - Cointelegraph (@Cointelegraph) October 3, 2024

Zum einen ist der Oktober-Bullrun meistens nicht am 1. des Monats gestartet, sondern zwischen dem 5. und 15. Oktober. Außerdem hat der Dip unter die 60.000 Dollar Marke so viele Käufe an den Kryptobörsen ausgelöst wie zuletzt im Jahr 2022. Damit stehen die Chancen gut, dass es für Bitcoin doch noch bald wie erwartet bergauf geht. Bis dahin setzen Anleger allerdings vermehrt auf Alternativen, wobei derzeit vor allem der neue Crypto Allstars ($STARS) sehr gefragt ist.

Crypto Allstars steuert auf 2 Millionen Dollar zu

Während die Stimmung am Kryptomarkt angespannt ist, explodiert die Nachfrage beim neuen Crypto Allstars ($STARS). Das liegt daran, dass die Entwickler von Crypto Allstars mit dem MemeVault ein einzigartiges neues Konzept auf den Markt bringen. Der MemeVault ermöglicht es erstmals, mehrere verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains in einem Pool zu staken.

Damit wird den Meme Coins neues Leben eingehaucht und eine weitere Renditemöglichkeit in Form von $STARS-Token geschaffen. Die $STARS-Token dienen im MemeVault-Ökosystem aber auch als Multiplikator. Je mehr $STARS Anleger besitzen, desto höher fällt ihre Rendite beim Staken ihrer Meme Coins wie $DOGE, $PEPE, $BONK, $SHIB und vielen weiteren aus. Das ist auch der Grund, warum die Nachfrage von Anfang an so hoch ist.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Da das gesamte Konzept von Crypto Allstars auf Staking und damit eher auf Langzeitinvestments ausgelegt ist, ist davon auszugehen, dass nur die wenigsten Käufer ihre $STARS-Token so schnell wieder verkaufen. Das Angebot ist also knapp, während die Nachfrage extrem hoch ist. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben. Analysten vermuten daher, dass der $STARS-Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen und um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Derzeit ist $STARS noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger inzwischen fast 2 Millionen Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch erzielen können. Außerdem können auch die $STARS-Token selbst gestakt werden, wobei die jährliche Rendite anhand der Größe des Staking Pools bestimmt wird und daher vor allem an Anfang noch besonders hoch ist.

