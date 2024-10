© Foto: adobe.stock.com



Der Goldpreis tritt aktuell auf der Stelle. Trotz der drohenden Eskalation im Nahen Osten ist es verhältnismäßig ruhig. Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Bereits morgen könnten die Karten für Gold neu gemischt werden. Hiobsbotschaft für Gold? Der Goldpreis setzt gegenwärtig seine Konsolidierung fort und zieht dabei ruhig seine Bahnen. Zwar ist das Edelmetall etwas zurückgekommen, doch auf der Unterseite will sich bislang kein Momentum entwickeln. Belastbare Anzeichen einer oberen Trendwende sind nach wie vor nicht auszumachen. Doch bereits morgen könnte es mit der Ruhe vorbei sein, denn in den USA steht am Freitag (04. Oktober) die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für September an. …