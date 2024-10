Die International Zinc Association (IZA) freut sich, den President und CEO von Boliden, Mikael Staffas, als neue IZA-Chairperson vorstellen zu können. Die Ernennung wurde heute vom IZA-Board of Directors auf dessen Jahrestreffen während der LME-Woche bestätigt.

Herr Staffas brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, in dieses Amt gewählt worden zu sein, und erklärte, er freue sich darauf, die IZA bei ihrer Arbeit zum Aufbau nachhaltiger, langfristig angelegter Märkte für Zink zu unterstützen, die Betriebslizenz für die Branche sicherzustellen und bei Vorzeigeprogrammen wie "Zinc Enables Decarbonization", der "Zinc Battery Initiative" und der "Galvanized Autobody Partnership" beratend zur Seite zu stehen. Zink ist mit einem jährlichen Marktvolumen von 40 Milliarden US-Dollar das weltweit am vierthäufigsten produzierte Basismetall.

"Die IZA spielt eine entscheidende Rolle bei der steigenden globalen Nachfrage nach Zink und der Förderung seiner Bedeutung für das moderne Leben in den Bereichen Gesundheit, Infrastruktur, Energie, Landwirtschaft und Automobilindustrie", so Staffas. "Ich freue mich darauf, den Fortschritt in all diesen Bereichen zu fördern und mich dabei auf die Nachhaltigkeit von Zink, die zunehmende Zirkularität und die Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu konzentrieren."

Der Executive Director der IZA, Dr. Andrew Green, fügte hinzu: "Mikael Staffas hat dem Executive Committee der IZA umfangreiche Beratung und Unterstützung zuteil werden lassen und viele Jahre lang erfolgreich Boliden, einen weltweit führenden Zinkproduzenten, als President und CEO geleitet. Wir freuen uns sehr, dass er diese Führungsrolle innerhalb der IZA übernimmt. Ich blicke der Zusammenarbeit mit ihm bei der Steuerung der IZA und der Zinkindustrie im Hinblick auf die vor uns liegenden Chancen und Herausforderungen mit Freude entgegen. Außerdem möchte ich mich bei unserem ehemaligen Chair Arun Misra von Hindustan Zinc Limited für seine hervorragende Führung und Leitung der IZA in den letzten drei Jahren bedanken."

Über Boliden

Bolidens Vision ist es, der klimafreundlichste und renommierteste Metallanbieter der Welt zu sein. Wir sind Europas Produzent nachhaltiger Metalle und orientieren uns bei der Exploration, dem Bergbau, der Verhüttung und dem Recycling an unseren Werten: Fürsorge, Mut und Verantwortung. Derzeit beschäftigen wir rund 6.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Jahresumsatz von etwa 80 Milliarden SEK.

Über die International Zinc Association

Die International Zinc Association ist eine gemeinnützige Organisation, die die globale Zinkindustrie vertritt. Ihre Mission ist es, Zinkprodukte und -märkte durch Forschung, Entwicklung, Technologietransfer und Kommunikation über die einzigartigen Eigenschaften, die Zink nachhaltig und lebensnotwendig machen, zu unterstützen und zu fördern.

