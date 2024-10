Die Fresenius SE Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen volatil. Am jüngsten Handelstag pendelte der Kurs zwischen 34,01 EUR und 34,34 EUR, was die aktuelle Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz eines Rückgangs von 0,6 Prozent auf 34,03 EUR bleibt das Handelsvolumen mit 183.795 gehandelten Aktien beachtlich. Bemerkenswert ist, dass die Aktie innerhalb des letzten Jahres ein Hoch von 35,03 EUR erreichte, was ein Potenzial von 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs darstellt.

Analysten sehen Wachstumspotenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,873 EUR je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 38,84 EUR an. Dies deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin. Trotz eines Verlustes im letzten Quartal von 0,66 EUR je Aktie gegenüber einem Gewinn im Vorjahr, bevorzugt das Unternehmen Wachstum aus eigener Kraft. Die nächsten Quartalszahlen, die am 06.11.2024 erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Fresenius SE Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...