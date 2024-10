Die MT Group, ein EPC-Auftragnehmer, der europaweit an strategischen Energie- und Industrieinfrastrukturprojekten beteiligt ist, hat einen großen Bauvertrag mit dem Energieentwickler Gasfin Development (Gasfin) unterzeichnet. Der Vertrag sieht den Bau und die Installation einer 60-MW-Heizanlage für Gasfin vor, die am FSRU-Flüssigerdgas-Terminal (Liquefied Natural Gas, LNG) Brunsbüttel installiert werden soll, das von der staatlichen Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) in Deutschland betrieben wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003696758/de/

Mindaugas Zakaras, CEO of MT Group (picture by Judita Grigelyte, VZ)

"Dieses Projekt fügt sich perfekt in die langfristige Strategie der MT Group ein, bei der Energiewende in Europa eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Dank unserer umfassenden Erfahrung bei der Umsetzung komplexer LNG-Projekte können wir nicht nur die Energieunabhängigkeit Deutschlands unterstützen, sondern auch unser Engagement für den Aufbau einer modernen, nachhaltigen Energieinfrastruktur in der gesamten Region untermauern. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts für Gasfin wird die Fähigkeit der MT Group unter Beweis stellen, selbst die anspruchsvollsten technischen und betrieblichen Standards zu erfüllen, und damit einen erheblichen Mehrwert für unser Portfolio schaffen", so Mindaugas Zakaras, CEO der MT Group.

Zweck der neuen Heizanlage ist es, die Regasifizierung von LNG am schwimmenden LNG-Terminal zu gewährleisten und so dessen Effizienz und Gesamtleistung zu verbessern. Die MT Group wird im Rahmen dieses Vertrags die Ausführung der allgemeinen Bau- und mechanischen Arbeiten übernehmen, einschließlich der Installation und Inbetriebnahme der technologischen Ausrüstung, der elektrischen und automatisierten Systeme, und den gesamten Bauprozess überwachen. Die MT Group hat bereits mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen, der Baubeginn ist für 2024 geplant.

Die MT Group ist ein führender EPC-Auftragnehmer für kritische Energie- und Industrieinfrastrukturprojekte im gesamten europäischen Raum und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Planung und Bau von Anlagen für erneuerbare Energien, Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung, was das Unternehmen zu einem Vorreiter für nachhaltige technische Lösungen macht.

Das Unternehmen ist außerdem Gründungspartner eines der größten Unternehmen für erneuerbare Energien weltweit Green Energy Park Global, das einige der wettbewerbsfähigsten grünen Wasserstoffprodukte mit einer Leistung im Gigawattbereich produzieren wird, um den Dekarbonisierungsbedarf der Sektoren zu decken, in denen eine Reduzierung nur schwer zu erreichen ist, darunter Transport und Energie in ganz Europa und anderen Teilen der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003696758/de/

Contacts:

Medienkontakt für weitere Informationen

Migle Poskute-Klimasauskiene

M.: +370 656 57230

E.: m.klimasauskiene@mtgroup.lt