Braga, Portugal (ots/PRNewswire) -Das Nanosicherheitslabor des International Iberian Nanotechnology Laboratory wurde vom portugiesischen Institut für Qualität (IPQ) für die Einhaltung der strengen Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) anerkannt.Das International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) gibt mit Stolz bekannt, dass sein Nanosicherheitslabor vom portugiesischen Institut für Qualität (IPQ) offiziell für die Erfüllung der strengen Anforderungen der Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) anerkannt wurde. Diese Zertifizierung unterstreicht das Engagement des INL für die Durchführung sicherer und zuverlässiger Nanotechnologieforschung und erhöht die Glaubwürdigkeit und Qualität seiner Prüfverfahren.Nach einer umfassenden Inspektion im Mai 2024 bestätigt die GLP-Zertifizierung, dass das Labor die höchsten internationalen Standards bei der Prüfung und Bewertung von Nanomaterialien, insbesondere für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, einhält. Diese Errungenschaft steht im Einklang mit dem breiteren Auftrag des INL, sichere technologische Innovationen zu fördern und dabei den Schwerpunkt auf die öffentliche Gesundheit und die Umweltsicherheit zu legen.Schwerpunktbereiche der Nanotechnologie-SicherheitDas Nanosicherheitslabor des INL führt wichtige Toxizitätstests durch, um sicherzustellen, dass die Entwicklung und Verwendung von Nanomaterialien den strengsten Sicherheitsanforderungen entspricht.Zu den zertifizierten GLP-Tätigkeiten gehören:• Biomarker-Quantifizierung mit Multiplex-Systemen: Präzise Analyse von biologischen Markern für genaue Sicherheitsbewertungen.• Intrazelluläre Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) mittels DCFH-DA-Assay: Messung des oxidativen Stresses, der für die Bewertung der Toxizität von Nanomaterialien entscheidend ist.• Zytotoxizitäts-Tests mit Resazurin-Assay: Bewertung der Lebensfähigkeit von Zellen zur Bestimmung der toxikologischen Auswirkungen von Nanomaterialien.Diese Errungenschaft stellt eine Bestätigung der Fähigkeiten des Nanosicherheitslabors dar und unterstreicht das umfassende Engagement des INL für die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften in der Nanotechnologieforschung.Globale Anerkennung und ChancenDie GLP-Zertifizierung stärkt nicht nur den Ruf des INL als weltweit führendes Unternehmen in der Nanotechnologieforschung, sondern ebnet auch den Weg für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen und Akteuren der Industrie. Diese Zertifizierung gewährleistet, dass die Daten des INL den strengen globalen Regulierungsstandards entsprechen, was Unternehmen, die sich auf Sicherheitsbewertungen von Nanomaterialien verlassen, einen schnelleren Marktzugang ermöglicht.INL an der Spitze der InnovationDa die weltweite Nachfrage nach sicheren und wirksamen Nanomaterialien weiter steigt, ist das INL in einer einzigartigen Position, um die Industrie durch modernste Testmethoden zu unterstützen.Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement des Labors für die Wahrung der Datenintegrität, die Gewährleistung eines risikobasierten Managements und die Aufrechterhaltung der höchsten Qualitätsstandards in der Nanotechnologiesicherheit.Die erfolgreiche GLP-Zertifizierung ist das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen im gesamten INL, einschließlich wichtiger Beiträge der Forschungsgruppe von Alfaro-Moreno (https://inl.int/research-groups/alfaro-moreno-research-group/), der Forschungsgruppe von Espiña (https://inl.int/research-groups/espina-research-group), der Abteilung für geschäftliche und strategische Beziehungen und der Abteilung für Koordination und Qualitätsmanagement. Ihre Arbeit, die durch die Projekte ERA-Chair Sinfonia (https://www.sinfoniaproject.com/) und SbDToolbox (https://www.inl.int/projects/sbdtoolbox/) unterstützt wurde, hat maßgeblich zur Innovation bei der Prüfung der Sicherheit von Nanomaterialien beigetragen.Informationen zum INLDas International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die sich auf die Bewältigung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen durch nanotechnologische Forschung und Innovation konzentriert. Die Arbeit des INL erstreckt sich auf verschiedene Bereiche, darunter Gesundheit, Energie und Lebensmittel, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Zukunft liegt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2521957/INL_Research.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2521958/INL_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-inl-labor-fur-nanosicherheit-erhalt-die-oecd-zertifizierung-fur-gute-laborpraxis-302267047.htmlPressekontakt:Ines Costa,ines.costa@inl.int,+351963795544Original-Content von: INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100052/100923878