Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das königliche Reservat von Prinz Mohammed bin Salman verkündet stolz die 5000. Patrouille von Saudi-Arabiens erster weiblicher Wildtier-Ranger-Einheit und der größten des Nahen Ostens. Seit ihrer historischen Aufnahme im Jahr 2022 spielen diese Frauen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes des Reservats und ebnen gleichzeitig den Weg für Frauen in Saudi-Arabien, eine Karriere im Naturschutz zu verfolgen.Die Einführung von weiblichen Rangern im Reservat ist ein Beweis für das Engagement für die Vision 2030 und die Ziele der Führung, eine fortschrittliche und integrative Gesellschaft aufzubauen.Andrew Zaloumis, CEO der Reservatsentwicklungsbehörde, erklärte, dass das weibliche Rangerteam neue Horizonte erforscht, eine Patrouille nach der anderen. Er betonte, dass Frauen in Naturschutzteams auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung sind, und wies darauf hin, dass sich das Reservat auf die Förderung von Frauen konzentriert hat, die 33 % des 183-köpfigen Teams ausmachen und damit weit über dem weltweiten Durchschnitt von weniger als 11 % liegen.Zaloumis führt den Erfolg auf ein von Frauen geführtes Team innerhalb des Reservats zurück, von der Geschäftsführung bis zur Abteilung für sozioökonomische Entwicklung, die mit den Frauen vor Ort zusammenarbeitet, um ihre Fähigkeiten als Führungspersönlichkeiten im Naturschutz aufzubauen. Diese Initiative ist Teil der Strategie der Reserve zur Förderung von Bildung, beruflicher Entwicklung und Einkommenssteigerung in den lokalen Gemeinden. Derzeit stellen Einheimische aus dem Reservat 80 % der Arbeitskräfte des Reservats, wodurch die Nachhaltigkeit sowohl des Reservats als auch der breiteren Naturschutzbemühungen Saudi-Arabiens gewährleistet wird.Er betonte: "Wir bauen die nächste Generation von Naturschützern auf, die mit den nötigen Fachkenntnissen ausgestattet sind, um Saudi-Arabiens gefährdete Wildtiere und wilde Landschaften zu erhalten."Ruqayah Awad Al-Balawi, eine der ersten Rangerinnen des Reservats aus Al-Sudayd im Gouvernement Al Wajh, betonte, wie wichtig die Beteiligung der Frauen vor Ort an der Arbeit des Reservats ist: "Wir kennen das Land und seine Bedürfnisse am besten."Rogayah und ihre Ranger-Kollegen patrouillieren täglich durch das 24.500 km lange Meeres- und Landreservat2 und schützen dessen reichhaltige Ökosysteme in Zusammenarbeit mit den Special Forces for Environmental Security (SFES) vor Bedrohungen wie illegaler Jagd, Abholzung und unregulierter Weidehaltung.Nach einer 9-wöchigen Grundausbildung werden die Ranger in Schlüsselbereichen wie Patrouillen, Fährtenlesen und Überwachung sowie in Erster Hilfe, Selbstverteidigung und Fahren im Gelände fortgebildet. Es werden laufend spezielle Schulungen angeboten, u. a. zu den Themen Führungsentwicklung, Brandmanagement und Erhebungen zur Artenvielfalt.