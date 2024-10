Nachdem Aviator LLC Spribe OU's Handelsmarken für das bekannte Casino Crash Game Aviator vor dem Georgischen Erstinstanzgericht erfolgreich außer Kraft gesetzt hat, wird nun aus demselben Grund ein weiteres Verfahren zur Ungültigerklärung vor dem European Union Intellectual Property Office (EUIPO) eingeleitet. Als Begründung wird angegeben, Spribe OU habe die betreffenden Handelsmarken in betrügerischer Absicht registrieren lassen und dadurch das Urheberrecht von Aviator LLC in der Europäischen Union verletzt.

A comparison of the original logo owned by Aviator LLC and the modified logo registered by Spribe OU in the European Union. Source: Aviator LLC (Graphic: Business Wire)