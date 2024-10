Constellation Brands, ein führender internationaler Produzent und Vermarkter von Bier, Wein und Spirituosen, verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen unerwarteten Nettoverlust von 1,20 Milliarden Dollar. Dieser Verlust steht im starken Kontrast zum Gewinn von 690 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Trotz des Verlustes konnte das Unternehmen seinen Nettoumsatz um 3% auf 3,14 Milliarden Dollar steigern, was die Analystenerwartungen übertraf.

Ausblick und Dividende

Für das Gesamtjahr 2025 passte Constellation Brands seine Prognose an und erwartet nun einen Gewinn pro Aktie zwischen 4,05 und 4,25 Dollar. Der Vorstand beschloss zudem eine Quartalsdividende von 1,01 Dollar je Aktie der Klasse A, zahlbar am 21. November. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch im Aktienkurs wider, der zuletzt bei 244,95 US-Dollar notierte, was einem Minus von 4,19 Prozent entspricht.

