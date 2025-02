© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Wire

SoftBank meldet Verluste. Die Investitionen in KI haben sich noch nicht in bare Münze ausgezahlt.SoftBank Group meldete am Mittwoch einen überraschenden Quartalsverlust, da die Investitionen seiner Vision Funds ins Minus rutschten. Zudem verfehlte der japanische Konzern die Umsatzprognosen der Analysten. Hier sind die SoftBank-Ergebnisse im Vergleich zu den Erwartungen de Analysten: Umsatz: 1,83 Billionen Yen (11,49 Milliarden Euro) vs. 1,84 Billionen Yen (11,56 Milliarden Euro) erwartet Nettoverlust: 369,17 Milliarden Yen (2,32 Milliarden Euro) vs. erwarteter Gewinn von 298,53 Milliarden Yen (1,86 Milliarden Euro) Die Investitionen des Vision Funds verzeichneten im Quartal bis zum 31. …