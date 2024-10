Krypto News: Abbruch der Altcoin-Saison?

Nach dem hoffnungsvollen Aufschwung des Kryptomarkts in der letzten Woche zeigte sich am Montag eine blitzartige Umkehr der Tendenz. Nachdem der japanische Nikkei aufgrund der Neuigkeiten rund um den Ministerpräsidenten stark gefallen war, zog auch der Kryptomarkt, angeführt von Bitcoin, in eine negative Richtung.

Nikkei mit Einbruch am Montag, Quelle: www.google.com

Mit der Eskalation im Nahen Osten am 1. Oktober brach Bitcoin endgültig ein und konsolidierte sich in Richtung der 60.000 US-Dollar-Marke. Damit fiel der Wert der Leitwährung innerhalb von vier Tagen um 8,75 Prozent von rund 66.000 US-Dollar auf etwas mehr als 60.000 US-Dollar.

Marktkapitalisierung der Altcoins

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen, ausgenommen Bitcoin, korrigierte aufgrund dieser geopolitischen Ereignisse noch stärker. So reagierten Ethereum und Co. mit einem Rückgang von 11,42 Prozent, was einem Verlust von 109,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit zeigt sich erneut, dass die alternativen Kryptowährungen die Schwankungen von Bitcoin nachzeichnen, jedoch in ihrer Reaktion deutlich stärker ausschlagen.

Beim Blick auf den Chart fällt auf, dass nach wie vor ein abwärtsgerichteter Kanal in der Total-2-Marktkapitalisierung erkennbar ist. Der Wert pendelt, mit wenigen Ausnahmen, innerhalb dieses Kanals, der auch häufig als Bullflag bezeichnet wird. Allerdings fehlt noch der entsprechende Ausbruch, der den typischen "Fahnenmasten" des Chartmuster darstellen würde.

TOTAL 2 Marktkapitalisierung, Quelle: www.tradingview.com

Auch wenn dieser Kanal besorgniserregend wirkt, muss festgehalten werden, dass seit dem Hoch der Total-2-Marktkapitalisierung am 13. März 2024 und dem aktuellen Hoch vom 29. September 2024 nur eine Differenz von rund 22 Prozent besteht - aufgerechnet auf einen Zeitraum von sechs Monaten.

Ein Vergleich mit den vorherigen Bitcoin-Halvings ist daher schwer zu ziehen, besonders im Hinblick auf das Erreichen des Allzeithochs. In den letzten Zyklen fiel die Marktkapitalisierung nach dem Erreichen des Bitcoin-Allzeithochs deutlich schneller ab, was einer doppelt so schnellen Entwicklung entspricht. So wurde etwa nach dem Allzeithoch von 2021 ein Rückgang von 44 Prozent innerhalb von neun Wochen verzeichnet.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Die meisten Analysten und Experten sind sich einig, dass aufgrund historischer Ereignisse eine Wiederholung der Altcoin-Saison bevorstehen könnte. Dennoch zweifeln viele angesichts der aktuellen Lage stark an dieser These. Fakt ist, dass durch die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs die Rahmenbedingungen am Kryptomarkt sich deutlich verändert haben. Mit dem Erreichen des Allzeithochs vor dem Bitcoin Halving waren viele der Meinung, dass der Kryptomarkt sich noch einmal verdoppeln oder verdreifachen würde.

Auch wenn die geopolitischen Situationen derzeit ein Hindernis für den Kryptomarkt darstellen, sollten die Auswirkungen, wie schon mehrmals in der Vergangenheit, nicht nachhaltig sein. Die anstehenden Ereignisse wie die US-Wahl, die traditionell starken Kryptomonate Oktober und November oder auch mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank FED könnten die aktuellen Rückschläge überdecken.

We see that Altseason Index is showing higher highs and higher lows.



Indicating the start of a strong uptrend.



We may see the breakout at the end of Uptober.



Don't forget to fill ur bags with strong alts. pic.twitter.com/7WJpplRsml - Hanzo (@DeFi_Hanzo) September 29, 2024

Damit könnten gerade Narrative wie die bereits im Frühjahr beliebten Memecoins erneut an Fahrt gewinnen. Der Durchbruch durch das Widerstandsniveau des Kanals wird dabei als entscheidend betrachtet. Sollte dieser markante Ausbruch gelingen, wäre eine Altcoin-Saison durchaus denkbar. Daher investieren aktuell viele sowohl in Bitcoin als auch in Memecoins, wie die Daten zeigen. Besonders Großinvestoren, die bekannt dafür sind, ihr Geld "smart" anzulegen, nutzen die Gelegenheit, um günstig in verschiedene Kryptowerte einzusteigen.

Eine interessante Möglichkeit bietet hier auch Crypto All Stars ($STARS). Einerseits handelt es sich um einen Coin, der sich noch im ICO (Initial Coin Offering) befindet. Andererseits stellt das neuartige MemeVault Staking eine gute Alternative für Memecoin-Liebhaber dar, die während der "langweiligen" Marktphasen dennoch ein passives Einkommen erwirtschaften möchten.

Mehr zu Crypto All Stars

Vorverkauf kurz vor 2 Millionen Schwelle, Quelle: https://cryptoallstars.io/de

Das System rund um MemeVault Staking bietet eine echte Neuerung im Kryptobereich. So können im ERC-1155-Multi-Token-Standard des Smart Contracts von Crypto All Stars schon zu Beginn 11 der beliebtesten und größten Memecoins unter einem Dach gestakt werden, um passive Renditen in $STARS-Token zu generieren. Dabei werden Größen wie Pepe, Dogecoin, Shiba Inu oder Bonk im Vertrag verarbeitet werden können.Auch der native $STARS-Token kann bereits im Vorverkauf gestakt werden und bringt dabei Renditen von bis zu 761 Prozent APY.

Durch einen ausgeklügelten Mechanismus wollen die Entwickler das Projekt jedoch noch schneller voranbringen. Wer neben den etablierten Memecoins wie Pepe auch den nativen $STARS-Token im Staking sperrt, kann bis zum Dreifachen der Rendite aus dem Staking erzielen.

Damit soll die Nachfrage nach dem Crypto All Stars Token weiter angeheizt werden, was vor allem den Vorverkaufsinvestoren zugute kommt. Etablierte Plattformen wie 99Bitcoins zeigen in ihren Videos und Analysen, dass sie an eine Steigerung des Tokens um 1.000 Prozent oder mehr glauben.

Hier Crypto All Stars Token kaufen und in das MemeVault-System investieren.

