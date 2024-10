Ailís Daly, ehemaligs Head of Violence Aggression Issue Policies bei TikTok, wird die Bemühungen von WebPurify um Vertrauen und Sicherheit in der EMEA-Region im Rahmen der Expansion des Unternehmens leiten, um Unternehmen bei kritischen Richtlinienänderungen in der Region zu unterstützen.

Ailís Daly verstärkt WebPurify als Head of Trust Safety, EMEA, und erweitert damit die Dienstleistungen des Unternehmens in der Region. Die Ernennung ist eine Reaktion auf die wachsenden regulatorischen Anforderungen und den gestiegenen Bedarf nach einer zuverlässigen Moderation von Inhalten auf digitalen Plattformen in der EMEA-Region.

Dieser strategische Schritt wird die Kunden von WebPurify dabei unterstützen, wichtige Vorschriften wie den Digital Services Act (DSA) der EU und den Online Safety Act des Vereinigten Königreichs zu erfüllen und gleichzeitig sicherere Online-Umgebungen für Benutzer und Unternehmen zu fördern. Außerdem wird sich Ailís auf den Ausbau der Partnerschaften mit europäischen Kunden und die Stärkung der Marktposition von WebPurify konzentrieren.

Ailís kommt vom europäischen Technologiezentrum Irland zu WebPurify. Sie war zuvor seit 2021 Global Head of Violence Aggression Issue Policies bei TikTok, nachdem sie bereits leitende Positionen im Bereich Richtlinien- und Risikomanagement bei Airbnb, Twitter und Google innehatte.

"WebPurify genießt den Ruf, ein Branchenveteran zu sein", so Ailís, "und der Zeitpunkt ist von entscheidender Bedeutung, da Unternehmen, die in Europa online operieren, sich mit einer ganzen Reihe neuer regulatorischer Anforderungen auseinandersetzen müssen, die im Rahmen des EU Digital Services Act (DSA) und anderer Gesetze zur Online-Sicherheit eingeführt wurden. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann für ein Unternehmen zu erheblichen Kosten führen, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf den Ruf des Unternehmens."

Die Kunden von WebPurify werden von einem besseren regionalen Support, der sicheren Einhaltung lokaler Vorschriften und engeren Partnerschaften profitieren. Außerdem wird das Unternehmen sein Angebot im Bereich Trust Safety-Beratung erweitern, das alle Aspekte von der Entwicklung von Community-Richtlinien bis hin zu umfassenden Risikoaudits umfasst.

"Wir freuen uns sehr, unser Team mit der regionalen und fachlichen Expertise von Ailís verstärken zu können", so Alexandra Popken, VP of Trust Safety bei WebPurify. "Der schnelle Erfolg unserer Trust Safety-Beratung hat unsere Entscheidung bestärkt, unsere Reichweite zu vergrößern. Wir möchten sicherstellen, dass die europäischen Kunden von WebPurify nicht nur die gesetzlichen Standards erfüllen, sondern auch der wachsenden Herausforderung gerecht werden, sicherere Online-Communities zu schaffen."

