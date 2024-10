Das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement Eaton gab heute seine Partnerschaft mit Munich Electrification bekannt, in deren Rahmen sein Batteriekonfigurationsschalter (Battery Configuration Switch, BCS) entwickelt und vermarktet werden soll. Es handelt sich dabei um eine fortschrittliche Lösung für 400-Volt-/800-Volt-Doppelstrang-Batteriepacks in elektrifizierten Fahrzeugen. Dieses innovative, integrierte, bistabile Gerät für die Parallel-/Serien-Rekonfiguration ermöglicht das effektive Laden von 800-Volt-Fahrzeugen über ein 400-Volt-Ladegerät und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen zudem zahlreiche Vorteile.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003769384/de/

Eaton's Battery Configuration Switch enables the reduction of up to 12 components in a battery disconnect unit, simplifying the system and streamlining packaging and assembly. (Photo: Business Wire)

"Wir bei Eaton nutzen unsere umfassende Erfahrung in der Entwicklung elektrifizierter Mobilitätslösungen, um diese vielversprechende neue Technologie in Zusammenarbeit mit Munich Electrification auf den Markt zu bringen, einem Unternehmen, das auf die Entwicklung modernster Batteriemanagementsysteme spezialisiert ist", so Mark Schneider, President von Eatons eMobility. "Es gibt viele 800-Volt-Fahrzeuge auf dem Markt, viele Ladestationen können jedoch nur 400-Volt-Strom liefern. BCS bietet Verbrauchern, die auf ein erweitertes Netz von Gleichstromladegeräten zugreifen möchten, Flexibilität beim Laden."

Das für den Einsatz in Fahrzeugen, leichten Nutzfahrzeugen und geländegängigen Fahrzeugen entwickelte BCS von Eaton ermöglicht die Reduzierung von bis zu 12 Komponenten in einer Batterietrenneinheit, wodurch das System vereinfacht und die Verpackung und Montage optimiert werden. Das BCS minimiert außerdem den Kontaktwiderstand und verbessert so die Gesamteffizienz und -leistung des Systems, da die Anzahl der Kontaktpunkte, die bei herkömmlichen Schützen erforderlich sind, reduziert wird.

Das BCS sorgt für höhere Sicherheitsstandards bei Elektrofahrzeugen und ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet, die Kurzschlüsse im Akku durch Unfälle, Softwarefehler oder Fehlfunktionen des Schützes verhindert. Außerdem kann das BCS stabile Bedingungen aufrechterhalten, wenn die Stromversorgung der elektronischen Steuereinheit unterbrochen wird. Durch seine bistabile Natur wird die Effizienz im Normalbetrieb erhöht, da der Haltestrom eines herkömmlichen Schützes entfällt. Außerdem bietet es eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Niederspannungsfehler, indem es einen sicheren Betrieb bei einer Vielzahl potenzieller Fehlermodi gewährleistet.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Eaton an der Markteinführung dieser bahnbrechenden neuen Technologie zu arbeiten, die von unserem hervorragenden F&E-Team entwickelt wurde", sagte Uwe Wiedemann, Managing Director von Munich Electrification. "Die Tradition von Munich Electrification als Innovator in der Batterieindustrie für Elektrofahrzeuge in Kombination mit Eatons Expertise in den Bereichen elektrische Schalttechnik und Automobilherstellung werden uns dabei helfen, die größten Herausforderungen unserer Kunden gemeinsam zu lösen."

Erfahren Sie mehr über Eatons BCS-Technologie und andere Lösungen zur Elektrifizierung von Fahrzeugen.

Eaton ist ein intelligentes Unternehmen für Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität der Menschen überall auf der Welt verpflichtet hat. Wir stellen Produkte für folgende Märkte her: Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität. Unser Handeln wird von unserem Engagement geleitet, Geschäfte korrekt abzuwickeln, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden bei der Energieverwaltung zu helfen heute und in der Zukunft. Wir nutzen die globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung, um den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu beschleunigen, die drängendsten Herausforderungen im Bereich Energiemanagement zu bewältigen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und die kommenden Generationen zu schaffen.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit über einem Jahrhundert an der New Yorker Börse notiert. 2023 erwirtschafteten wir einen Umsatz von 23,2 Milliarden US-Dollar und bedienen Kunden in über 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Munich Electrification

Munich Electrification ist ein führender Anbieter von innovativen Batteriemanagementlösungen, dem die Entwicklung nachhaltiger Batteriemanagementsysteme und Elektronik im Blut liegt. Munich Electrification bietet fortschrittliche Methoden in der Software- und Elektronikentwicklung und kann auf das fundierte Wissen engagierter Fachkräfte aus 24 Nationen zurückgreifen, die bereits für namhafte Automobilhersteller gearbeitet haben. Mit seinem Bekenntnis zu Innovation und seiner Leidenschaft, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, will Munich Electrification ein herausragender führender Anbieter in der Welt der elektrifizierten Automobile und darüber hinaus werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003769384/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (mobil)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.munichelectrification.com oder kontaktieren Sie:

Munich Electrification GmbH

Gesa Brahm Brand Manager

Landaubogen 1 81373 München Deutschland

T +49 89 890 83 515| g.brahm@munichelectrification.com