REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Softwarekonzern Microsoft kündigte an, das Geschäft in Europa auszubauen, und plant eine Milliardeninvestition für Cloud Computing und Künstliche Intelligenz (KI) in Italien. Satya Nadella, Chairman and CEO der Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT, ISIN: US5949181045)...

