3 Gründe für Pepe Unchained Kursexplosion in Q4

In einem beeindruckenden Tempo schreitet der Vorverkauf von Pepe Unchained voran, welcher mittlerweile mehr als 17,2 Mio. USD an Finanzmitteln eingenommen hat. Obwohl er bisher nicht einmal an den Börsen gelistet wurde, wird bereits sein Bedrohungspotenzial für die restlichen Marktteilnehmer bewusst. Dabei wurde er erst vor drei Monaten gestartet.

Erst kürzlich hat das Team in einem Video die ersten Tools und Features in Praxistests vorgestellt. Hinzu kommen die Stipendien für Entwickler. All dies hat die Seriosität des Projekts zusätzlich untermauert und das FOMO der Anleger weiter entfacht. Denn die bedeutenden Entwicklungsfortschritte signalisieren, dass sie unmittelbar vor ihrem Launch stehen.

Angesichts des hohen Verkaufstempos und der schwindenden Anzahl von Coins bleibt nicht mehr viel Zeit für das Presale-Angebot. In der aktuellen Phase werden die $PEPU-Token noch für einen Preis in Höhe von 0,00991 USD offeriert. In weniger als 29 Stunden wird die nächste Phase spätestens abgeschlossen sein und die nächste Erhöhung erfolgen. Dies kann jedoch auch schon früher - nach dem Erreichen weiterer 120.000 USD - geschehen.

Deshalb möchten wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit Pepe Unchained auseinandersetzen. Drei Gründe deuten dabei auf eine überdurchschnittliche Kursentwicklung im neu angebrochenen Quartal hin, welches außerordentlich bullisch ausfallen dürfte. Erfahren Sie sie nun alle Details, um nicht einen der potenziell besten Memecoins zu verpassen!

Pepe Unchained bietet ein einzigartiges Memecoin-Ökosystem

Laut den Angaben des neuen Krypto-Quartalsbericht waren die Memecoins die populärste Kategorie des Kryptomarktes. Überdies zählen ihre Token weiterhin zu einigen der größten Kursgewinnern des letzten Quartals. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass am meisten Memetoken erstellt werden, wobei es allein auf Pump.Fun zuletzt fast 14.000 täglich waren.

Mit diesen Kryptowährungen wurden über das Portal enorme Gebühreneinnahmen in Höhe von 121,5 Mio. USD erzielt. Allerdings gibt es noch weitere Anbieter auf weniger etablierten Blockchains als Ethereum und höhere Einnahmen. Während die Entwickler die Gewinne privatisiert haben, bietet Pepe Unchained mit seinem digitalen Rohstoff ein Memecoin-Infrastrukturinvestment, da dieser von den Netzwerkteilnehmern benötigt wird.

Jedoch haben diese Memecoins aufgrund ihrer limitierenden Tokenomics kaum Entwicklungsspielraum, was Raum für Innovationen für zukunftsträchtigere Memetoken schaffen und ein größeres Potenzial entfalten kann. Beispielsweise ließen sich Tokentresore und DAOs ergänzen, welche sicherstellen, dass die Coins der Projekte gesperrt und nur für bestimmte Zwecke verwendet werden.

Die Nachfrage nach den Memecoins hat einige Blockchains wie Ethereum und Solana an die Überlastungsgrenze geführt, was sich nun jedoch mit der ETH-Skalierungslösung ändern soll.

Denn Pepe Unchained soll eine neue Ära für Pepe- und Memecoin-Fans einleiten, die unter anderem niedrigere Gebühren, eine höhere Geschwindigkeit, nahtlose Überbrückungen und nützliche Features verspricht. Somit könnte die verlorene Netzwerkaktivität wieder auf Ethereum zurückgeholt und auch das Interesse von Vitalik Buterin erweckt werden.

Pepe Unchained startet Entwickler-Förderungsprogramm

Ein weiterer Grund, welcher das Interesse an Pepe Unchained verstärkt hat, ist der Start des Entwickler-Förderungsprogramm. Mit diesem sollen weitere Projekte für das Memecoin-Ökosystem gewonnen werden, welche den Nutzen und Wert am meisten fördern. Deshalb wurde ein Bewerbungsprogramm gestartet, über dessen Förderung der Pepe Council entscheidet.

Daher können die Investoren erwarten, dass in diesem Quartal noch einige weitere Entwicklungen angekündigt werden, welche das PepeNet bereichern. Mithilfe weiterer Entwickler kann das Projekt noch schneller Fortschritte machen.

Auf diese Weise kann zudem die natürliche Nachfrage nach den Coins hinzukommen, welche sich unterstützend auf den Kursverlauf auswirkt. All dies deutet auf eine positive Entwicklung des schon von vielen empfohlenen Pepe Unchained hin.

Auch der bekannte Krypto-Influencer Austin Hilton hat in seinem Video den Presale von $PEPU als einen der besten aller Zeiten bezeichnet. Dies führt er unter anderem auf das hohe Verkaufstempo zurück, welches rekordverdächtig ist. Daher könnten auch viele die Chance verpassen, dass sie die Coins noch im Presale-Angebot erhalten.

Pepe Unchained zeichnet sich durch seine hohe Resilienz aus

Zuletzt wurde der Kryptomarkt von den geopolitischen Spannungen belastet. Allerdings besagt eine Börsenweisheit, dass politische Börsen tendenziell kurze Beine haben. Dennoch könnte sich der Konflikt auch auf weitere Staaten ausbreiten, wie Zypern, welches nun von Israel mittlerweile aufgrund der zerbombten Flughäfen als Landefläche für Flugzeuge genutzt wird.

Somit könnten auch Griechenland und die Türkei hineingezogen werden. Aber auch der König von Jordanien und der ägyptische Präsident stehen unter Druck. Laut Militärexperten wie Colonel Mc. Gregor greift möglicherweise der Iran stärker ein, sofern Israel eine Bodenoffensive gegen den Libanon startet. Dann würden seiner Einschätzung nach hingegen auch die USA intervenieren. Zudem haben einige europäische Länder ihre Unterstützung erklärt.

All dies hat Bitcoin unter die Marke von 60.000 USD gebracht. Dabei wurden BTC im Wert von 3 Mrd. USD an den Börsen verkauft. Somit wurden auch die anderen Altcoins unter Druck gebracht. Insbesondere die volatilen Memecoins mit häufigen Verlusten von zweistelligen Prozentzahlen hat es dabei hart erwischt.

Bitcoin-Preis | Quelle: Coingecko

Trotz dieser Verluste ist die Nachfrage nach den $PEPU-Coins von Pepe Unchained ungebrochen. Denn dieser konnte in nur vier Tagen eine weitere Million US-Dollar einnehmen. Vermutlich bereiten sich einige Investoren schon auf den Uptober und die erste Listung von Pepe Unchained vor. Schließlich wurde von dem Team schon das große Interesse der Tier-1-Börsen verkündet.

Nun hat sogar ein weiterer Wal $PEPU-Coins für umgerechnet rund 51.000 USD erworben. Dies ist mittlerweile mindestens der Vierte, von dem berichtet wurde. Zudem kann die Dunkelziffer sogar noch größer sein.

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die anderen Coins Verluste erlitten haben. Möglicherweise ist dies auf den Safe-Haven-Effect bis zur ersten Listung sowie die Buchgewinne durch Preiserhöhungen und Staking mit 125 % pro Jahr zurückzuführen.

Wal kauft $PEPU-Coins für fast 51.000 USD | Quelle: Etherscan

Die Investments von Walen sollten nicht unterschätzt werden. Denn nicht selten folgen kleinere Investoren diesen, da sie oft eine höhere Expertise und bessere Tools haben. So verbergen sich hinter ihnen neben wohlhabenden Einzelinvestoren auch institutionelle Anleger. Ein großes Interesse dieser an $PEPU zu Beginn deutet auf eine überdurchschnittliche Chance hin.

