Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 octobre/October 2024) - The common shares of Super Copper Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Super Copper Corp. is a mining exploration company focused on the acquisition, exploration, and development of copper and precious metal projects. It is currently developing its joint venture in a prospective Chilean copper property located within the copper-rich Venado Formation in the province of Atacama, Northern Chile, a region with world-class infrastructure and the presence of global majors.

_________________________________

Les actions ordinaires de Super Copper Corp. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Super Copper Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de cuivre et de métaux précieux. Elle développe actuellement sa coentreprise dans une future propriété de cuivre chilienne située dans la formation de Venado, riche en cuivre, dans la province d'Atacama, au nord du Chili, une région dotée d'infrastructures de classe mondiale et de la présence de grandes sociétés mondiales.

Issuer/Émetteur : Super Copper Corp. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : CUPR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 29 009 100 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 536 340 CSE Sector/Catégorie : Mining/Minier CUSIP : 86804H 10 9 ISIN : CA 86804H 10 9 1 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 7 OCT 2024 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 28 février/February Transfer Agent/Agent des transferts : Endeavor Trust Corporation

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)