Neue Plattform würde sieben europäische Standorte, die von Recipharm erworben wurden, mit zusätzlichen Einrichtungen in einer vereinbarten Transaktion für Synerlab kombinieren

Blue Wolf Capital Partners LLC ("Blue Wolf"), eine auf den industriellen und den Gesundheitssektor spezialisierte Private-Equity-Firma für den Mittelstand, gab bekannt, dass sie die Übernahme von sieben europäischen pharmazeutischen Produktionsstätten von Recipharm, einem führenden Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen ("CDMO"), abgeschlossen hat.

Die sieben von Recipharm erworbenen Einrichtungen sind Solna, Stängnäs, Höganäs, Karlskoga und Uppsala OTC Development in Schweden, Pessac in Frankreich und Parets in Spanien. Mit dem Schwerpunkt auf der Herstellung von festen, halbfesten und flüssigen oralen Darreichungsformen von Arzneimitteln bedienen diese Standorte über 120 Kunden weltweit und können eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vorweisen.

Darüber hinaus hat Blue Wolf vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen auch der Übernahme von Synerlab zugestimmt, einem CDMO-Hauptsitz in Straßburg, Frankreich, mit sechs Betriebsstätten in Frankreich und Spanien. Synerlab verfügt über Fachwissen in der Herstellung und Entwicklung verschiedener Darreichungsformen sowie in technischen Nischenverfahren wie Gefriertrocknung und sterilen flüssigen Fertigarzneiformen.

Die beiden Transaktionen stellen einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um das Ziel von Blue Wolf, ein branchenführendes CDMO aufzubauen, voranzutreiben.

Blue Wolf plant außerdem, ein neues Team aus erfahrenen Führungskräften aus der Pharmabranche zu ernennen, die die vorgeschlagene kombinierte Organisation leiten und im Vorstand vertreten sein werden. Bruce Vielle, Chief Executive Officer von Synerlab, wird voraussichtlich als Chief Executive Officer der zukünftigen Plattform fungieren. Zu ihm würden sich gesellen:

Chief Commercial Officer Peter Kruger, zuvor Chief Business Officer der von Blue Wolf von Recipharm erworbenen Einrichtungen;

Chief Financial Officer Rich Fenton, zuvor CFO bei der TFL Group und bei Norgren Europe;

Chief Operating Officer Steve Leonard, zuvor Corporate Vice President of Global Operations and Supply Chain bei Integra Life Sciences;

Chief Strategy Officer Saurabh Singh, zuvor Vice President of Strategy Business Development bei Avet Pharmaceuticals und Director of M&A bei AMRI; und

Amy Mort, Group Head of HR, die zuvor in einer ähnlichen Position für die von Blue Wolf von Recipharm übernommenen Einrichtungen tätig war.

Es wird erwartet, dass mit William Marth und George Svokos zwei langjährige Führungskräfte der CDMO-Branche mit umfassender operativer und kaufmännischer Erfahrung dem Vorstand beitreten werden.

Herr Marth ist President und Chief Operating Officer von Resilience, einem technologieorientierten Unternehmen für die biologische Herstellung von Produkten. Zuvor war er CEO von AMRI (heute bekannt als Curia) und 14 Jahre lang bei Teva Pharmaceuticals tätig, wo er als President und CEO von Teva Americas fungierte.

Herr Svokos ist President und CEO von Avet Pharmaceuticals. Zuvor war er als Chief Operating Officer und Chief Commercial Officer bei AMRI tätig und arbeitete mehr als 30 Jahre lang in Führungspositionen bei Teva in den Bereichen Fertigung, Betrieb, Vertrieb und Marketing sowie Geschäftsentwicklung.

"Ich freue mich sehr, das Team der sieben Recipharm-Standorte mit Synerlab zusammenzubringen, um eine neue CDMO-Plattform aufzubauen", sagte Bruce Vielle, Chief Executive Officer von Synerlab. "Indem wir beide Kulturen berücksichtigen, schaffen wir eine noch stärkere und aufregendere Kultur, um unseren Kunden und Patienten zu dienen."

Die vorgeschlagene kombinierte Plattform mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich würde über Produktions- und Mitarbeiterstandorte in den wichtigsten westeuropäischen Regionen verfügen und als Eckpfeiler eines neuen branchenführenden CDMO dienen. Blue Wolf wird das weitere Wachstum unterstützen, mit dem Ziel, die kommerzielle Reichweite der geplanten Plattform auf den gesamten europäischen Kontinent und darüber hinaus auszudehnen.

"Die Möglichkeit, CDMO-Anlagen mit umfassendem Service an mehreren Standorten zu erwerben, die nachweislich hochwertige pharmazeutische Fertigungslösungen liefern, ist aufregend, und wir sehen in diesen Anlagen ein erhebliches Wachstumspotenzial", sagte Shashank Patel, Principal bei Blue Wolf. "Wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Partnern in Europa zusammenzuarbeiten, um ein erstklassiges CDM zu schaffen, das sich darauf konzentriert, Kunden und Patienten weltweit einen hervorragenden Service und außergewöhnlich hochwertige pharmazeutische Produkte zu bieten."

Blue Wolf wird voraussichtlich bis Ende des Jahres den neuen Firmennamen dieser Plattform bekannt geben. Die Modalitäten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Synerlab-Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 nach behördlicher Genehmigung abgeschlossen.

Über Blue Wolf Capital Partners

Blue Wolf Capital Partners LLC ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf wertorientierte Investitionen in mittelständische Unternehmen im Gesundheits- und Industriesektor konzentriert. Das integrierte Team aus Investmentexperten und erfahrenen Führungskräften des Unternehmens arbeitet zusammen, um durch operative und strategische Erfahrung einen Wandel herbeizuführen und so Renditen zu erzielen. Blue Wolf strebt Investitionen in Unternehmen an, die Katalysatoren für die Wertschöpfung darstellen und organisatorische Transformation, Gewerkschafts- oder Humankapitalfragen, Regierungspräsenz oder die Möglichkeit zur Nutzung ESG-informierter Strategien beinhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bluewolfcapital.com.

