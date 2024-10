EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Strategische Unternehmensentscheidung

Redcare Pharmacy verzeichnet in Deutschland im dritten Quartal 81% Rx-Wachstum, im September sogar 108% und beschließt auf Basis überzeugender E-Rx-Kennzahlen, ihre Marketingaktivitäten zu intensivier



Redcare Pharmacy verzeichnet in Deutschland im dritten Quartal 81% Rx-Wachstum, im September sogar 108% und beschließt auf Basis überzeugender E-Rx-Kennzahlen, ihre Marketingaktivitäten zu intensivieren. Prognose für das Gesamtjahr aktualisiert. Sevenum, die Niederlande, 3. Oktober 2024. Der Vorstand von Redcare Pharmacy hat beschlossen, Marketinginvestitionen für das E-Rx-Geschäft in Deutschland im vierten Quartal aufgrund äußerst überzeugender Kennzahlen, insbesondere der hohen Folgebestellungen und der durchschnittlichen Warenkorbgröße, zu erhöhen. Diese Entscheidung basiert auf der festen Überzeugung, dass Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt weiteres profitables Wachstum und den Ausbau der Marktführerschaft von Redcare Pharmacy fördern werden. Für das Jahr 2024 hat der Vorstand von Redcare Pharmacy die Prognose für das Gesamtjahr wie folgt aktualisiert: Konzernumsatz EUR 2,35 bis 2,5 Milliarden (zuvor EUR 2,3 bis 2,5 Milliarden).

Non-Rx-Umsatzwachstum von 20 bis 25% (zuvor 15 bis 25%).

MediService-Umsatzwachstum im unteren einstelligen Bereich (zuvor mittlerer einstelliger Bereich).

Bereinigte EBITDA-Marge von 1,2 bis 2,2% (bisher 2 bis 4%).

Rx ist für eine Prognose zu dynamisch (unverändert).

