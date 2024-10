Während der Bitcoin verliert, holt Ethereum hier auf!

Da Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung bildet, steht sie oft im direkten Vergleich bzw. der Konkurrenz zum Bitcoin. Obwohl $ETH mit einer Marktkapitalisierung von 282 Mrd. US-Dollar deutlich niedriger bewertet ist als Bitcoin mit über 1,2 Billionen US-Dollar. Das schafft einerseits eine höhere Volatilität, andererseits aber natürlich auch größeres Wachstumspotenzial für Ethereum. In den letzten Tagen war der Vergleich zwischen Ethereum und dem Bitcoin besonders schmerzlich. Denn im Gegensatz zur größten Kryptowährung der Welt konnte Ether noch nicht über den EMA 200 steigen. Doch es gibt einen ganz anderen Bereich, wo Ethereum gestern überraschend führte.

(Ethereum hat als 2. größte Kryptowährung eine deutlich geringere Marktkapitalisierung als der Bitcoin - Quelle: coinmarketcap.com)

Die Ethereum-ETFs erzielen gestern Zuflüsse, während aus den Bitcoin-Spot-ETFs Gelder abfließen!

In den letzten Monaten waren es immer die börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin, die im direkten Vergleich die Nase vorn hatten. Die Ether-ETFs waren entgegen den hohen Erwartungen eher eine herbe Enttäuschung. Doch viele Analysten beteten den Anlegern immer wieder vor, dass das wahrscheinlich nicht auf ewig so bleiben würde.

Und dieser Tag schien gestern gekommen zu sein. Denn während aus den Bitcoin-Spot-ETFs über 64 Mio. US-Dollar an institutionellen Geldern abgeflossen sind, haben die Ether-ETFs im selben Zeitraum um fast 20 Mio. US-Dollar zugelegt. Gestern hatten die Ethereum-ETFs also im direkten Vergleich eindeutig die Nase vorn. Auch allgemein scheint Ethereum derzeit auf einem guten Kurslevel zu sein, um Investoren zu ermutigen, ihre Bestände aufzufüllen.

Könnten Investoren bald große Mengen Ethereum nachkaufen?

Obwohl der Ethereum-Chart derzeit auch einige Alarmzeichen anzeigt, könnte das derzeitige Kurslevel für Investoren dennoch eine gute Einstiegsgelegenheit sein. Der Kurs ist in den letzten Tagen nämlich um über 12 Prozent gefallen. Bedenkt man aber die starke Saisonalität im Oktober, sowie die fundamentalen Hintergründe, wie etwa die Zuflüsse der Ethereum-ETFs, wird klar, dass der Ether-Kurs derzeit unterbewertet sein dürfte.

(Der Kurs von Ethereum ist in den letzten Tagen um 12 Prozent gefallen und könnte gerade ein gutes Einstiegslevel bilden - Quelle: Tradingview.com)

Auch wenn Ethereum derzeit also ein etwas schwieriges Bild zeigt, ist es dennoch sehr wahrscheinlich, dass sich die Situation schon bald ändert. Die meisten Analysten gehen immer noch davon aus, dass der Kurs in den nächsten Wochen des Oktobers stark ansteigen wird. Auf seinem Weg nach oben wird er höchstwahrscheinlich auch eine Menge Token, die das Ethereum-Ökosystem erweitern, zu neuen Höchstständen antreiben. Ein Coin, der besonders gute Chancen auf hohe Renditen in diesem Fall hat, ist Pepe Unchained ($PEPU).

