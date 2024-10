Investmentbank erklärt: Geopolitische Risiken könnten Gold und den Bitcoin pushen!

Wohin man derzeit auch schaut, überall verfestigen sich geopolitische Spannungen. Der eskalierende Nahost-Konflikt, der vor allem in den letzten Tagen eine neue Eskalationsstufe erreichte, ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch alte Konflikte, wie etwa in der Ukraine, sind noch nicht im Geringsten beseitigt.

Und dazu gibt es weltweit immer noch viele Länder mit überdurchschnittlich hoher Inflation und schwachen Konjunkturzahlen. Das hat auch den Kurs des Bitcoins in den letzten Tagen belastet. Über 7 Prozent ist er seit dem 30. September gefallen. Doch eine bekannte Investmentbank glaubt, dass genau diese Spannungen den Bitcoin-Kurs nach oben treiben könnten.

(Über 7 Prozent hat der Kurs in den letzten Tagen verloren - Quelle: Tradingview.com)

J.P. Morgan glaubt, Anleger könnten den Bitcoin als sicheren Hafen nutzen

J.P. Morgan gehört zu den größten, ältesten und mächtigsten Investmentbanken der Vereinigten Staaten von Amerika. Daher erfahren ihre Prognosen nicht nur breite mediale Beachtung, sondern sind auch in vielen Fällen sehr treffsicher und nun lässt vor allem eine neue Prognose aufhorchen. Die Experten von J.P. Morgan sind nämlich der Meinung, dass Anleger infolge der anhaltenden geopolitischen Spannungen bald sichere Häfen für ihr Kapital suchen werden. Neben Gold, das schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, genau so ein sicherer Hafen ist, nennen die Experten von J.P. Morgan allerdings auch den Bitcoin als weiteres mögliches Safe Heaven Investment.

JUST IN: JPMorgan says rising geopolitical risks could lead investors to favor gold and Bitcoin as safe-haven assets pic.twitter.com/ISZBJcXHlK - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 3, 2024

Gold hat bereits eine lange Tradition als krisensicheres Investment, daher verwundern die Aussagen von J.P. Morgan diesbezüglich nicht weiter. Aber der Bitcoin war bislang eher konjunkturabhängig. Lief die Wirtschaft gut, übertrug sich das meistens auch auf den Bitcoin. Dass nun also der Bitcoin von Anlegern als sicherer Hafen gesucht werden könnte, ist eine eher neue Entwicklung. Dennoch könnten die Experten damit nicht falsch liegen.

Denn schon vor Monaten erklärte Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, dass der Bitcoin für ihn der sichere Hafen am Kryptomarkt wäre. Es könnte also gut sein, dass bald mehr Investoren zu dieser Einsicht gelangen. Ein weiteres Investment, das im Vergleich zum Gewinnpotenzial ein überschaubares Risiko birgt, ist derzeit Crypto All-Stars ($STARS).

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.