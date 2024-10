Die traditionellen saudischen Künste werden ein neues globales Publikum erreichen, wenn das Royal Institute of Traditional Arts (Wrth) vom 27. September bis 1. Oktober an der Saudi Cultural Week in Griechenland teilnimmt. Die Veranstaltung mit dem Titel "The Heritage of Two Cultures" (Das Erbe zweier Kulturen) untersucht das saudische Erbe durch die Linse der "Al-Qatt Al-Asiri"-Kunst. Das Wrth bietet eine Reihe interaktiver Workshops an, darunter einen Schwerpunkt auf die Herstellung natürlicher Farbstoffe und Gipsskulpturen mit Workshops und praktischen Gemeinschaftswerken.

Wrth: The Royal Institute of Traditional Arts Captivates Greece with the Intricate 'Al-Qatt Al-Asiri' Art (Photo: AETOSWire)

Im Rahmen der Kulturwoche leiteten fünf talentierte saudische Künstler interaktive Workshops, in denen sie die Kunst des Gipsschnitzens mit traditionellen "Asiri"-Mustern vorstellten. Diese einzigartige Kunstform erlangte internationale Anerkennung, nachdem sie 2017 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde.

Neben diesen Workshops können Besucher die Welt der Naturfarben erkunden und die Fertigkeiten saudischer Kunsthandwerker aus erster Hand erleben. Ein spezieller Wrth-Pavillon lädt die Teilnehmer ein, sich an der Gestaltung eines Gemeinschaftswerks zu beteiligen, indem sie traditionelle "Asiri"-Muster mit natürlich pigmentierten Farben ausmalen. Die internationale Beteiligung der Institution erregt immer wieder die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, und Besucher sind begierig darauf, sich auf praktische künstlerische Erfahrungen einzulassen, die in einem reichen kulturellen Erbe wie dem Saudi-Arabiens verwurzelt sind.

Darüber hinaus weckt die Anwesenheit saudischer Künstler oft Neugier und regt zu Gesprächen an, da Kunstliebhaber aus aller Welt versuchen, die kulturellen und natürlichen Inspirationen hinter dieser lebendigen und vielfältigen künstlerischen Tradition zu verstehen.

Internationale Kunstkooperationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Verbindungen zwischen Künstlern und der Hervorhebung der universellen Anziehungskraft traditioneller Kunstformen. Durch die Kombination geometrischer und botanischer Motive aus Griechenland und Saudi-Arabien fördern diese Austausche den kulturellen Austausch und erhöhen die globale Sichtbarkeit saudischer Kunst. Darüber hinaus bieten diese Initiativen saudischen Künstlern eine Plattform, um neue Zielgruppen zu erreichen und die internationale Präsenz saudischer Kunst zu stärken.

Über WRTH:

Wrth: Das Royal Institute of Traditional Arts ist die führende Institution, die sich der Erhaltung und Förderung unserer kreativen nationalen Identität widmet. Durch Bildung und Bewahrung inspirieren wir zukünftige Generationen, diese Fähigkeiten zu erwerben und zu verfeinern, und stellen so sicher, dass unser kreatives Erbe lebendig bleibt und gefeiert wird. Wir laden Praktiker, Studenten und ein globales Publikum ein, sich intensiv mit diesen Handwerken zu beschäftigen und so eine dynamische kreative Zukunft für alle zu fördern.

