Am 15. Oktober 2024 veranstaltet Lenovo in Bellevue, Washington, seine jährliche globale Innovationsveranstaltung Tech World. Dies ist das zehnte Jahr in Folge, in dem die Veranstaltung stattfindet, und spiegelt ein Jahrzehnt der Innovation und des Wandels des Unternehmens wider. Bei der diesjährigen Veranstaltung wird untersucht, wie Lenovo das Versprechen der künstlichen Intelligenz (KI) mit End-to-End-Lösungen einlöst, die seine Mission der "Smarter AI for All" vorantreiben. Zu den vorgestellten Technologien gehören bahnbrechende "AI-for-Good"-Projekte, hybride KI zur Stärkung von Einzelpersonen und Unternehmen sowie bewährte Methoden zur schnellen Entwicklung und Bereitstellung generativer KI.

What's next for AI? Join us October 15, 2024 at LenovoTechWorld to hear top industry leaders discuss the future of AI innovation for all. Learn more: https://lnv.gy/3ZxcPr5 (Graphic: Business Wire)

Das Unternehmen wird auch über seine laufenden Investitionen und die Zusammenarbeit mit Partnern sprechen, um die fortschrittlichsten und umfassendsten KI-fähigen, KI-optimierten KI-Geräte, -Infrastrukturen, -Lösungen und -Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen. Die führenden Partner der Branche werden gemeinsam mit Lenovo auf der Bühne stehen, um die nächsten Schritte zu besprechen und auf den wichtigsten Produkteinführungen und neuen Dienstleistungen aufzubauen, die Anfang des Jahres angekündigt wurden, darunter:

Mit Intel gehörte Lenovo zu den ersten, die Anfang dieses Jahres KI-fähige PCs mit Intel Core Ultra-Prozessoren auf den Markt brachten.

Mit AMD brachte Lenovo KI-Laptops mit Ryzen-KI-Prozessoren der dritten Generation für Verbraucher, Unternehmen und KMU auf den Markt.

Mit Qualcomm und Microsoft kündigte Lenovo die ersten Copilot+-PCs mit Snapdragon X Elite an: das Lenovo Yoga Slim 7x und das ThinkPad T14s Gen 6.

Mit NVIDIA brachte Lenovo neue Hybrid-KI-Lösungen auf den Markt, die jedem Unternehmen und jeder Cloud leistungsstarke generative KI-Anwendungen zur Verfügung stellen, um jeder Branche Transformationsfähigkeiten durch neue KI-Fachdienstleistungen und die Spatial Computing Appliance von Lenovo mit Digital-Twin-Technologie zu bieten.

Auf der Tech World wird der Vorsitzende und CEO von Lenovo, Yuanqing Yang, eine Keynote-Sitzung halten, in der er die neuesten Innovationen und Strategien von Lenovo im Rahmen der Initiative "Smarter AI for All" vorstellen wird. Er wird die Technologien präsentieren, die hybride KI für alle und überall Wirklichkeit werden lassen zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs.

Teilnehmer können persönlich und virtuell dabei sein, um zu erfahren, wie Lenovo hybride KI zur Unterstützung großer und kleiner Unternehmen einsetzt. Die neuesten Technologien beschleunigen KI-Ergebnisse, skalieren und entwickeln private KI und ermöglichen einen erschwinglichen und skalierbaren Zugang zu gemessenen GPU-Ressourcen.

Zu den weiteren Rednern gehören der neu ernannte Chief Technology Officer von Lenovo" Dr. Tolga Kurtoglu, der Präsident der Emerging Technology Group von Lenovo, Dr. Yong Rui, sowie Partnerredner wie Lisa Su, Vorsitzende und CEO von AMD, Pat Gelsinger, CEO von Intel, Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft, Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Meta, und Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA.

Die Tech World '24 wird über virtuelle Inhalte verfügen, die jederzeit erkundet werden können, und über mehrere Zeitzonen hinweg live gestreamt und nach der Hauptsendung auf Abruf bereitgestellt werden. Um sich zu registrieren und das vollständige Programm der Redner zu sehen, besuchen Sie bitte Lenovo Tech World '24

Sehen Sie sich die Höhepunkte der letzten zehn Tech World-Veranstaltungen an:

Tech World 2015 Beijing

Beijing Tech World 2016 San Francisco

San Francisco Tech World 2017 Schanghai

Schanghai Tech World 2018 Beijing

Beijing Tech World 2019 Beijing

Beijing Tech World 2020 Virtuell

Virtuell Tech World 2021 Virtuell

Virtuell Tech World 2022 Virtuell

Virtuell Tech World 2023 Austin

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo hat sich auf die mutige Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio mit KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle, überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

