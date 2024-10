Krypto News: Enthüllung von Nakamoto kann am 8. Crash verursachen

Eines der bisher am besten bewahrten Geheimnisse ist die Identität des mysteriösen Satoshi Nakamotos, welcher den Bitcoin erfunden hat. Nun hat ein Journalist bekannt gegeben, dass ein neuer Dokumentarfilm am 8. Oktober diese preisgeben will. Erfahren Sie im folgenden Beitrag alle weiteren Details darüber!

Identität von Satoshi Nakamoto soll am 8. Oktober enthüllt werden

Das amerikanische Medienunternehmen HBO hat jetzt bekannt gegeben, dass sie in ihrer neuen Dokumentation "Money Electric: The Bitcoin Mystery" am 8. Oktober bekannt geben wollen, wer hinter dem Synonym Satoshi Nakomoto des Bitcoin-Erfinders steckt.

In dem Dokumentarfilm von Cullen Hoback wird den Ursprüngen von Bitcoin auf den Grund gegangen, um Anhaltspunkte zu finden, mit welchen Nakamoto identifiziert werden kann. Schon jetzt dürfte die Dokumentation enormes FOMO aufgebaut haben und je nach Enthüllung zu starken Kursentwicklungen führen.

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared.



Curious who's behind Bitcoin?MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It's going to be a rollercoaster. Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ - Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024

Bisher ist seine Identität noch ein Geheimnis, welches für einige Spekulationen am Kryptomarkt gesorgt hat. Die Verschwörungs- oder besser gesagt Enthüllungstheorien umfassen eine Reihe von Persönlichkeiten und Organisationen.

Unter den am häufigsten genannten Kandidaten für Satoshi Nakamoto findet sich unter anderem der mittlerweile verstorbene Bitcoin-Entwickler Hal Finney. Ein weiterer ist Nick Szabo, welcher auch Bit Gold entworfen hat, das ein Vorläufer von Bitcoin war.

Ebenfalls hat Craig Wright behauptet, dass er Nakamoto sei. Allerdings kann er diese Behauptung bisher nicht beweisen. Zudem wird von einigen vermutet, dass es der Krypograph und Hashcash-Gründer Adam Back sein könnte.

Hinzu kommt der kriminelle Programmierer Paul Le Roux. Aber auch Elon Musk, die russische und chinesische Regierung sowie das FBI stehen auf der Liste der potenziellen Erfinder. Laut dem bekannten Milliardär und Coach Dan Peña würde es sich um einerussische Verschwörunghandeln, wofür er jedoch keine konkreten Beweise brachte.

Jetzt bei beliebten Web3-Ökosystem als Programmierer bewerben!

Auch Peter Thiel hat Andeutungen gemacht, dass er im Jahr 2000 möglicherweise an einem Strand in Anguilla Nakamoto persönlich kennengelernt hat. So gab es Pläne, um mit PayPal und E-Gold die Zentralbanken überflüssig zu machen.

Aufgrund der damaligen Angriffe gegen das Projekt hätte Nakamoto möglicherweise gelernt, dass man besser anonym bleibt. Ebenso ging Thiel sogar damals davon aus, dass die Regierung ihn verhaften würde, wenn sie es wüsste.

Ebenfalls war die Rede von Neal King, Vladimir Oksman und Charles Bry, welche ein Patent angemeldet haben, das dem Bitcoin-Whitepaper ähnelt. Diese haben jedoch bestritten, dass sie sich hinter dem Pseudonym verbergen.

Jetzt Krypto-Zusatzrendite nicht übersehen!

Satoshi Nakamoto ist der größte Kryptowal

Die Identität von Satoshi Nakamoto spielt deswegen eine so große Rolle für Bitcoin und dementsprechend auch den Rest des Kryptomarktes, da dieser einen großen Anteil von schätzungsweise 0,6 bis 1,1 Mio. BTC halten soll.

Da es insgesamt nur 21 Mio. Bitcoin gibt, entspricht dies nicht zu unterschätzenden 2,5 bis 5 % der Gesamtversorgung. In US-Dollar umgerechnet zum aktuellen Preis von 60.622 USD ist dies ein Vermögen in Höhe von 66,68 Mrd. USD sowie fast das Doppelte des heutigen Handelsvolumens von 35,81 Mrd. USD.

Bisher wurden diese Bitcoins jedoch nicht verwendet und deshalb sind sie bei vielen Investoren wieder durch aktuellere Ereignisse in Vergessenheit geraten. Sicherlich haben nicht wenige aus dem Kryptoraum schon davon gehört, allerdings wird diese Tatsache gerne zugunsten der höheren Vision verdrängt.

Jetzt neuartiges ETH-Ökosystem entdecken!

Ob es sich dabei jedoch nicht um eine der von Sigmund Freud festgestellten 20 Abwehrmechanismen handelt, welchen Investoren später wie beim Rauchen bitter bereuen könnten, wollen wir im Folgenden näher betrachten. Denn schon zuvor wurde beobachtet, dass einige institutionelle Investoren keinerlei Bitcoin, jedoch viele andere Kryptowährungen halten.

Zudem wurde am 5. Januar 26,91 BTC an eine Wallet gesendet, die Nakamoto zugeordnet wird. Denn mit dieser wurde damals der erste Block auf der Blockchain geschürft. Zwar gab es schon zuvor einige Transaktionen an diese Wallet, jedoch wurde mit dieser eine für die Steuer in den USA wichtige Schwelle von 10.000 USD überschritten.

Either Satoshi woke up, bought 27 bitcoin from Binance, and deposited into their wallet, or someone just burned a million dollars pic.twitter.com/w34kjnAHPJ - Conor (@jconorgrogan) January 6, 2024

Somit könnte dieser theoretisch seine Identität preisgeben müssen, sofern er ein US-Amerikaner ist. Aber auch in vielen anderen Ländern dürfte es ähnliche Regulierungen geben. Möglicherweise haben die Journalisten noch weitere Details enthüllt.

Jetzt beliebtesten Krypto-Presale nicht verpassen!

Welche Folgen kann die Enthüllung von Satoshi Nakamoto von HBO haben?

Die Enthüllung von Nakamoto könnte nun noch einmal an Brisanz gewinnen. Denn in jüngster Vergangenheit wurden Bewegungen in einigen der ersten Wallets festgestellt. So wurden 250 BTC für umgerechnet rund 15 Mio. USD verschoben. Zudem soll Nakamoto in den Anfängen eine große Anzahl von schätzungsweise mehr als 20.000 digitalen Geldbörsen verwendet haben.

Während die Rolle des Bitcoins in der Finanzwelt zunimmt, steigt im gleichen Maße auch die Gefahr, welche von Satoshi Nakamoto ausgehen kann. Noch ist BTC nicht "too big too fail" und daher ist eher mit kleineren Verwerfungen für die Finanzmärkte, jedoch größeren für den Kryptomarkt zu rechnen.

Jetzt innovative Wallet entdecken!

Möglicherweise könnte die Enthüllung von Nakamoto im schlimmsten Falle sogar das Vertrauen des Kryptoinvestoren erschüttern. Schließlich wird BTC noch immer als eine der sichersten Kryptowährungen bezeichnet, obwohl es noch unklar ist, wer ihr Erfinder ist.

Dies lässt sich etwas mit einem Szenario vergleichen, in dem Sie sich einen Herzschrittmacher eines unbekannten Tüftlers aus einem Hinterzimmer einsetzen lassen, welcher noch keine praktischen Tests zuvor erhalten hat und welchen der Erfinder jederzeit aus der Ferne negativ beeinflussen kann. Würden Sie einer solchen Erfindung Ihr Wohlergehen anvertrauen?

Es gibt jedoch auch noch einige andere Kryptowährungen, welche technologisch mehr zu bieten haben und Alternativen zu Bitcoin bieten. Somit dürfte es nur zu temporären Verwerfungen führen, welche nach einer Bodenbildung wieder für Nachkäufe genutzt werden können. Idealerweise sollten Investoren die Live-Ausstrahlung oder den Nachrichten folgen und entsprechend reagieren.

Jetzt passive Krypto-Einkommen entdecken!

So können Sie Ihre Verluste verringern und Ihre Chancen vergrößern

Das Ziel eines jeden Investors liegt in einem möglichst niedrigen Risiko und einer hohen Rendite. Da sich diese jedoch konträr zueinander verhalten, ist dies generell nicht leicht möglich. Eine Option bietet hingegen passive Krypto-Einkommen, mit denen ein Puffer gegenüber Verlusten aufgebaut und in Gewinnphasen die Gewinne gesteigert werden können.

Dabei müssen sich die Investoren nicht mehr über unausgereifte Benutzeroberflächen, Programmiercodes, hohe Renditeabzüge, enorme Sicherheitsrisiken, teures Equipment, Mindestinvestments und Bugs sorgen. Stattdessen sollen mit Crypto All-Stars einige der attraktivsten Anlageoptionen des Kryptomarktes gebündelt präsentiert werden.

Auf diese Weise können sich Investoren Zeit, Mühe, Sorgen und verpasste Renditen sparen. Stattdessen lassen sich die Angebote schnell, einfach und sicher nutzen. Dabei werden einige der höchsten Renditen des Kryptomarktes bereitgestellt. Der eigene $STARS-Coin schaltet zudem höhere Renditemultiplikatoren frei, die bis zu 3x betragen sollen.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er schnell zu einem der gefragtesten DeFi-Presales in diesem Jahr aufgestiegen ist und mittlerweile 1,97 Mio. USD eingenommen hat. Getrieben werden die Anleger außerdem von den Buchgewinnen durch phasenweise Preiserhöhungen und die schon jetzt gezahlte Staking-Rendite von 756 %.

Jetzt Crypto All-Stars entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.