"Lausitzer Rundschau" zu Nahost-Konflikt:

"Aus israelischer Sicht hat der Iran zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten einen massiven Angriff auf den jüdischen Staat unternommen. Eine solche Attacke unwidersprochen zu lassen, gilt daher als Fehler. In einer Situation, in der Nachrichten buchstäblich über die Art und das Ausmaß von Raketenangriffen ausgetauscht werden, könnte der Gegner daraus eine Schwäche ableiten. Zum anderen scheint die Regierung Benjamin Netanjahus aus den Attacken des Irans ihrerseits eine Schwäche zu erkennen, richteten die Raketen doch nur geringe Schäden an. Nach Ende des Neujahrsfests am Freitag dürfte die Versuchung daher groß sein, dem Iran einen schwerwiegenden Schlag zu versetzen - auf Ölfelder."