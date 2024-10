© Foto: Eli Hartman/AP/dpa



Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten treibt die Ölpreise nach oben. Äußerungen von US-Präsident Joe Biden nähren die Spekulation um einen Vergeltungsschlag Israels gegen Irans Ölanlagen.Die US-Ölpreise legten am Donnerstag um rund 5 Prozent zu und verzeichneten damit den dritten Tag in Folge Gewinne und den höchsten Tagesanstieg seit fast einem Jahr. Ein Fass der Sorte West Texas Intermediate kostete am Abend mehr als 73 US-Dollar. Grund für den Anstieg sind wachsende Befürchtungen, dass Israel Irans Ölindustrie als Reaktion auf Teherans ballistischen Raketenangriff in dieser Woche ins Visier nehmen könnte. "Wir diskutieren das", erklärte US-Präsident Joe Biden am …