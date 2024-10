DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HABECK/ZÖLLE - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat das Machtwort von Kanzler Olaf Scholz (SPD) kritisiert, gegen die EU-Zölle für Elektroautos aus China zu stimmen. "Aus meiner Sicht ist der beste Weg zu einer politischen Lösung eine starke EU, die gemeinsam mit voller Verhandlungsmacht agiert. So können wir Zölle am ehesten abwenden", sagte Habeck. Deshalb hätte er anders entschieden: "China versteht klare Sprache und Ansagen sehr gut. Schwäche weiß es zu nutzen." Habeck befürwortet die Zölle nicht grundsätzlich. Er will aber gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Fahrzeugen schaffen, die in Europa hergestellt und die aus China importiert werden. (Handelsblatt)

GRÜNE - Mitten in der Neuaufstellung der Grünen hat Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, die eigene Partei zu Geschlossenheit im Bundestagswahlkampf und zu einer zügigen Wahlkampfvorbereitung aufgerufen. "Nach innen brauchen wir ein Verständnis, dass unsere Partei nur im Team funktioniert, alle Flügel repräsentiert sein müssen und alle an einem Strang ziehen", sagte Kellner. "Zweitens müssen wir schnell kampagnenfähig werden. Bis zur Bundestagswahl ist noch ein Jahr Zeit, das ist nicht viel. Die Vorbereitungen müssen jetzt beginnen", betonte der Grünen-Politiker. Drittens brauche man eine klare Strategie, "um beim Thema Klimaschutz Vertrauen zurückzugewinnen, und [wir] müssen den Schulterschluss wieder stärker mit der Zivilgesellschaft und der Klimabewegung suchen", so Kellner. (Rheinische Post)

October 04, 2024

