DJ MÄRKTE ASIEN/Honkgong wieder im Aufwärtstrend - Sydney leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Während die Börse in Hongkong am Freitag den Vortags unterbrochenen Aufwärtstrend seit der Vorwoche wieder aufgenommen hat, tut sich an den anderen Plätzen der Region vergleichsweise wenig. In Schanghai wird weiter die "Goldene Woche" gefeiert, dort beginnt der Handel am Dienstag nach einwöchiger Pause wieder.

An allen Plätzen haben die Akteure die Blicke bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, der am Nachmittag (MESZ) veröffentlicht wird. Von ihm erhoffen sie sich weitere Erkenntnisse über das Zinssenkungstempo der US-Notenbank. Jüngst hat sich die Wahrscheinlichkeit wieder deutlicher in Richtung einer nur kleinen Zinssenkung Anfang November verschoben angesichts sich mehrender Signale für eine weiche Landung der US-Konjunktur. Zuletzt trug dazu am Vortag ein deutlich besser als gedacht ausgefallener ISM-Index für den Dienstleistungssektor bei. Daneben wird die Entwicklung um Israel weiter genau verfolgt, insbesondere mit der Frage, ob und wie Israel seinerseits wieder auf den Raketenangriff des Iran reagieren wird.

In Hongkong legt der HSI um 1,8 Prozent zu, in Tokio steigt der Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 38.636 Punkte. Vom Yen kommt diesmal kaum ein Impuls, denn er liegt nach seiner jüngsten kräftigen Abwertung in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag. In Seoul zieht der Kospi nach der Feiertagspause am Donnerstag um 0,3 Prozent an. Schlusslicht unter den größeren Börsen ist Sydney (-0,8%). Dort folgt der Markt wie oft mehr der US-Vorgabe, an der Wall Street hatten die Indizes leicht nachgegeben.

Beruhigt haben sich die Ölpreise. Am Vortag waren sie mit Spekulationen, dass ein möglicher Gegenangriff Israels auf Iran insbesondere Ölanlagen zum Ziel haben könnte, erneut deutlich gestiegen.

Aktien von Ölunternehmen ziehen kräftig an. In Tokio verteuern sich Inpex um 3,3, in Hongkong CNOOC um 2,2, in Seoul S-Oil um 3,7 und in Sydney Woodside um 2,6 Prozent.

Für Seven & I Holdings geht es Tokio um 2,2 Prozent voran. Treiber sind Berichte, das Einzelhandelsunternehmen erwäge den Verkauf eines Anteils seiner Banktochter.

In Hongkong zeigen sich Aktien aus dem Immobiliensektor uneinheitlich und mit wieder geringeren Kursbewegungen, nachdem sie zuletzt fast täglich zweistellig zugelegt hatten. Auslöser waren die jüngsten Stimuli für die chinesische Wirtschaft, insbesondere auch die Immobilienwirtschaft. Shomaoo Group verteuern sich um gut 7 Prozent, während China Vanke um 4,6 Prozent nachgeben. Longfor steigen um 1,6 Prozent.

Um rund 6 Prozent nach oben geht es in Seoul für Korea Zinc, nachdem Bain Capital um einen Gebotswettbewerb für das Unternehmen eingestiegen ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.142,00 -0,8% +7,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.636,38 +0,2% +13,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.570,00 +0,3% -3,2% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag +12,2% Hang-Seng (Hongk.) 22.509,98 +1,8% +31,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.583,37 +0,2% +10,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.631,84 -0,6% +12,7% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1028 -0,0% 1,1033 1,1038 -0,2% EUR/JPY 161,28 -0,5% 162,03 161,89 +3,6% EUR/GBP 0,8400 -0,0% 0,8404 0,8372 -3,2% GBP/USD 1,3129 +0,0% 1,3128 1,3186 +3,1% USD/JPY 146,26 -0,4% 146,87 146,67 +3,8% USD/KRW 1.333,67 -0,1% 1.335,14 1.331,55 +2,8% USD/CNY 7,0660 +0,2% 7,0542 7,0460 -0,5% USD/CNH 7,0618 +0,2% 7,0505 7,0394 +2,0% USD/HKD 7,7655 -0,0% 7,7657 7,7647 -0,6% AUD/USD 0,6848 +0,1% 0,6841 0,6876 +0,6% NZD/USD 0,6212 -0,0% 0,6212 0,6245 -1,7% Bitcoin BTC/USD 61.184,45 +0,6% 60.816,95 61.403,80 +40,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,67 73,71 -0,1% -0,04 +4,3% Brent/ICE 77,57 77,62 -0,1% -0,05 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.663,04 2.656,17 +0,3% +6,87 +29,1% Silber (Spot) 32,20 32,10 +0,3% +0,10 +35,5% Platin (Spot) 1.005,90 995,50 +1,0% +10,40 +1,4% Kupfer-Future 4,55 4,55 -0,1% -0,00 +15,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

